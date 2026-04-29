"Oni koji su učestvovali i koji učestvuju u trgovini našim bondovima, dakle našim obveznicama, 95 odsto su iz Sjedinjenih Američkih Država i, ono što je važno za nas, po veoma povoljnim stopama, što znači da veruju u Srbiju, da veruju u njenu fiskalnu stabilnost, da veruju u njenu sveukupnu stabilnost", rekao je Vučić u intervjuu za Blic TV, piše Tanjug.

Naveo je da Švajcarska u Srbiju ulaže oko tri milijarde evra, da je trgovinska razmena poboljšana - razmena usluga je na nivou od 1,62 milijarde evra, a trgovinska razmena na nivou od 1,1 milijarde.

"Poseta predsednika Švajcarske je dala impuls budućnoj saradnji, reč je ne samo o velikom predsedniku, već je i veliki stručnjak. Uložili su u brojne start-upove u Srbiji, naučno-tehnološke parkove, projekte, trgovinska razmena je prešla milijardu evra. Raste i naš ali i njihov interes. Ono što je važno je da njihove kompanije zapošljavaju oko 14.000 ljudi u našoj zemlji. Bilo je reči i o poljoprivredi, transportu, a po prvi i o inovacijima u vojnoj industriji. Velike i važne stvari za nas. Imamo 42 Štadlerove kompozicije, izvanredni vozovi, razgovarali smo i o drugim mogućim poslovima u budućnosti. Ali ono što je važno, po prvi put smo razgovarali o inovacijama u vojnu industriju, i to su, rekao bih, velike i važne stvari za nas. Pričali smo i o nekim transferima tehnologije u budućnosti, posebno što mi želimo, i verujem da ćemo uspeti, sa Kinezima da otvorimo ovu fabriku u Šapcu i da počnemo da proizvodimo robote što je moguće pre", rekao je Vučić za Blic TV.

O NIS-u i energentima

Što se nafte tiče rekao je da su energenti gotovo duplo skuplji od početka krize.

"Danas je nafta na 112. A podsetiću vas, bila je 65 pre nego što smo ušli u krizu. Još malo pa duplo veća. Još malo pa 100 odsto veća cena. Dakle, sad me pitate kako ćemo. Mi ćemo danas, sutra, da pustimo, da vam dam i tu vest, nove desetine hiljada tona iz rezervi. Mi nadopunjujemo te rezerve, ali to morate da platite. Jer mi to ne možemo sad da naplatimo iz cene. Za nas je maj strašno važan mesec. Jutros sam razgovarao sa MOL-om, sve teče normalno, oni će imati dodatne razgovore sa Rusima i Arapima. Naša rafinerija radi normalno. Moramo rešiti to u roku 20 dana sa MOL-om. Pre svega, to je privatna kompanija, interes je privatne kompanije, a siguran sam da je interes države i uveren sam da to gospodin Mađar razume. To moramo da rešimo u narednih 20 dana. A zamislite da mi nemamo rafineriju koja nam pravi kerozin u ovom trenutku. Zato mi imamo manje problema nego što imaju velike svetske sile koje uskraćuju po 20.000 letova, najmoćnije kompanije. Sve mesečno se smanjuje. Mi ne smanjujemo", rekao je on, piše B92.

O Ekspu

"Od vitalnog značaja je, ali od 1. decembra moramo da predamo ključeve. Znači, sve mora da bude cakum-pakum, kako bi se kod nas reklo. I u potpunosti ćemo do Ekspa završiti i stadion, sem unutrašnjih radova. Ne kažem da će moći još da se igraju fudbalske utakmice, ali sve spolja, da izgleda onako kao lepotica, to će sve biti završeno. Tamo radi 237 kineskih radnika, 200 naših. Stići ćemo sve, do Ekspo ćemo i Nacionalni stadion spolja sve završiti", rekao je Vučić na pitanje o napretku Ekspa tokom krize.

BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:

Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na Tiktoku, Fejsbuku i na našoj Instagram stranici.