Kako izgleda smeštaj za sezonske radnike u Hrvatskoj? Srbin sve snimio i objavio (VIDEO)

Video, koji je za kratko vreme prikupio veliki broj pregleda i reakcija, prikazuje uslove u kojima tokom turističke sezone borave radnici angažovani na Jadranu.

U objavljenom snimku autor obilazi sobe, kupatilo i zajedničke prostorije namenjene sezonskim radnicima, dok istovremeno ističe da kvalitet smeštaja često najbolje pokazuje odnos poslodavca prema zaposlenima.

"Takav je i vaš gazda", poručio je u videu, aludirajući na to da se briga o radnicima najbolje vidi upravo kroz uslove koje im poslodavac obezbeđuje.

Snimak je izazvao brojne reakcije korisnika Tiktoka. Mnogi su pohvalili urednost i opremljenost smeštaja, navodeći da sezonski radnici zaslužuju dostojanstvene uslove za život i rad tokom višemesečnog angažmana.

Pojedini korisnici podsetili su da je pitanje smeštaja sezonaca već godinama jedna od glavnih tema tokom letnje turističke sezone, posebno u primorskim mestima gde je potražnja za radnom snagom velika, a smeštajni kapaciteti ograničeni.

Iako su društvene mreže prethodnih godina često bile preplavljene primerima loših uslova za smeštaj sezonaca, video sa Korčule pokazao je i drugu stranu priče, odnosno da postoje poslodavci koji zaposlenima obezbeđuju kvalitetan smeštaj tokom rada na sezoni.

Upravo zbog toga snimak sa profila "Dmitrije putuje" privukao je veliku pažnju i otvorio novu diskusiju o uslovima rada i života sezonskih radnika na Jadranu.

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