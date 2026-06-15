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Kako izgleda smeštaj za sezonske radnike u Hrvatskoj? Srbin sve snimio i objavio (VIDEO)

Snimak smeštaja namenjenog sezonskim radnicima na hrvatskom ostrvu Korčula privukao je veliku pažnju korisnika društvenih mreža nakon što ga je na Tiktoku objavio srpski influenser sa profila "Dmitrije putuje".

Autor:  Nina Stojanović
15.06.2026.09:48
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Kako izgleda smeštaj za sezonske radnike u Hrvatskoj? Srbin sve snimio i objavio (VIDEO)
Foto: goran_safarek/shutterstock
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Video, koji je za kratko vreme prikupio veliki broj pregleda i reakcija, prikazuje uslove u kojima tokom turističke sezone borave radnici angažovani na Jadranu.

U objavljenom snimku autor obilazi sobe, kupatilo i zajedničke prostorije namenjene sezonskim radnicima, dok istovremeno ističe da kvalitet smeštaja često najbolje pokazuje odnos poslodavca prema zaposlenima.

"Takav je i vaš gazda", poručio je u videu, aludirajući na to da se briga o radnicima najbolje vidi upravo kroz uslove koje im poslodavac obezbeđuje.

Snimak je izazvao brojne reakcije korisnika Tiktoka. Mnogi su pohvalili urednost i opremljenost smeštaja, navodeći da sezonski radnici zaslužuju dostojanstvene uslove za život i rad tokom višemesečnog angažmana.

Dimitrije putuje

Pojedini korisnici podsetili su da je pitanje smeštaja sezonaca već godinama jedna od glavnih tema tokom letnje turističke sezone, posebno u primorskim mestima gde je potražnja za radnom snagom velika, a smeštajni kapaciteti ograničeni.

Iako su društvene mreže prethodnih godina često bile preplavljene primerima loših uslova za smeštaj sezonaca, video sa Korčule pokazao je i drugu stranu priče, odnosno da postoje poslodavci koji zaposlenima obezbeđuju kvalitetan smeštaj tokom rada na sezoni.

Upravo zbog toga snimak sa profila "Dmitrije putuje" privukao je veliku pažnju i otvorio novu diskusiju o uslovima rada i života sezonskih radnika na Jadranu.

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Hrvatska radnici sezona iskustvo

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