Prema podacima sa berzi, cena sirova nafte WTI je u 16 časova porasla za 4,94 odsto na 104,774 dolara, a cena nafte Brent za 5,13 odsto na 117,001 dolar.

Američki predsednik Donald Tramp je danas zapretio Iranu u objavi na društvenoj mreži Trut soušal (Truth Social), rekavši da je za njih bolje "da se uskoro opamete", pošto, kako je naveo, rukovodstvo Teherana još nije uspelo da se sabere, prenosi CNBC.

Uz tekst je objavljena i AI generisana slika Trampa u odelu koji drži automatsku jurišnu pušku i pozadinom na kojoj se vide eksplozije, sa tekstom da "više neće biti dobar momak" (No More Mr. Nice Guy).

Tramp će pokušati da pojača pritisak na iransku ekonomiju i izvoz nafte blokadom luka u toj zemlji, objavio je juče Volstrit džornal (WSJ), pozivajući se na američke zvaničnike, piše Tanjug.

Tržišta su reagovala i na odluku Ujedinjenih Arapskih Emirata da napuste OPEK, što analitičari ocenjuju kao udarac na uticaj ovog nafnog kartela, ali procenjuju da posledice na cene energenata neće biti dugoročne.

BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:

Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na Tiktoku, Fejsbuku i na našoj Instagram stranici.