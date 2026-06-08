Lokalne vlasti upozoravaju da čak i obični peškiri doprinose postepenom nestajanju peska, jer se njegovi sitni delovi svakodnevno „odnose“ sa plaže kada se turisti vraćaju kući.

Peškiri više nisu dozvoljeni

Najveća promena odnosi se na način boravka na plaži, prenosi Tocka.com.

Posetiocima je zabranjeno da koriste klasične peškire za sunčanje. Umesto njih, dozvoljene su samo:

specijalne podloge od slame

ili bambusove prostirke

Kazna za nepoštovanje pravila iznosi 100 evra, a može se naplatiti odmah na licu mesta.

Zašto su uvedena nova pravila

Vlasti tvrde da vlažni peškiri svakodnevno „odnesu“ hiljade zrna peska, koja se neprimetno zadrže u tkanini i tako trajno nestaju sa plaže.

Zbog toga je La Pelosa, poznata po belom pesku i tirkiznom moru, godinama bila pod pritiskom erozije i velikog broja posetilaca.

Ograničen broj turista i stroga kontrola

Pored zabrane peškira, uvedeno je i ograničenje kapaciteta plaže.

Na La Pelosi u isto vreme može boraviti maksimalno 1.500 ljudi, naročito tokom vrhunca sezone.

Na terenu su prisutni inspektori koji redovno kontrolišu poštovanje pravila.

Posetioci su takođe obavezni da pre izlaska sa plaže operu pesak sa stopala na posebno označenim mestima.

Kazne i do 5.000 evra

Posebno stroge mere odnose se na pokušaje iznošenja prirodnih materijala.

Kazne za uzimanje:

školjki

peska

ili šljunka

kreću se od 300 do čak 5.000 evra, a u ozbiljnijim slučajevima moguće su i krivične prijave.

Turizam između zaštite i zabrane

Lokalne vlasti ističu da su mere neophodne kako bi se sačuvala jedna od najlepših plaža Mediterana.

Međutim, deo javnosti smatra da su pravila otišla predaleko i da menjaju osnovni doživljaj letovanja.

Nova realnost mediteranskog turizma

La Pelosa danas postaje simbol nove ere turizma – u kojoj zaštita prirode i masovne turističke navike dolaze u direktan sukob.

Na jednoj od najlepših plaža Evrope, čak i običan peškir više nije bezazlen detalj, već potencijalni prekršaj.

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