Hotel Arbez u selu La Kir nalazi se tačno između Švajcarske i Francuske, a međunarodna granica prolazi kroz njegove sobe, hodnike, pa čak i krevete.

Zamislite da se probudite u udobnom hotelskom krevetu, istegnete se i shvatite da vam je glava u Francuskoj, dok su vam noge u Švajcarskoj. Zvuči nestvarno, ali na granici između ove dve evropske zemlje, ovo je svakodnevnica.

Naime, samo 22 kilometra od švajcarskog grada Niona, koji leži na obali Ženevskog jezera, u selu La Kir, okruženom prelepim alpskim pejzažima, nalazi se hotel Arbez (poznat i kao L’Arbezi), šarmantno porodično utočište kroz čije sobe, hodnike, pa čak i tanjire, prolazi prava međunarodna granica.

Ovaj neobičan hotel generacijama privlači putnike koji traže jedinstveno iskustvo, a priča o tome kako je nastao i šta je preživeo zvuči kao scenario za uzbudljiv istorijski film. Sve je počelo davne 1862. godine zbog dugogodišnjeg spora oko obližnje doline Vale de Dap.

Francuska i Švajcarska nisu mogle da se dogovore oko vlasništva, pa su na kraju jednostavno zamenile teritorije: Švajcarska je ustupila deo sporne doline Francuskoj, a zauzvrat dobila susednu francusku teritoriju slične veličine. Nova granična linija prolazila je kroz selo La Kir, deleći pojedinačne parcele i zgrade između Francuske i Švajcarske.

Lukavi preduzetnik izgradio je trospratnu zgradu tačno na trasi nove granice Zvanični sporazum je postignut u decembru, ali je trebalo da stupi na snagu tek u februaru sledeće godine.

U tom kratkom dvomesečnom razmaku, pronicljivi lokalni preduzetnik, francuski državljanin po imenu Pontus, video je granicu preko svoje parcele kao šansu života. Naime, ugovor je štitio postojeće zgrade od rušenja, čak i nakon što je povučena nova granica. Zato je Pontus brzo sagradio trospratnicu baš na toj ruti.

U trećini kuće koja je pripadala Švajcarskoj otvorio je prodavnicu mešovite robe, a u dve trećine na francuskoj strani pretvorio je u bar, stvarajući bazu za šverc duvana, alkohola, kafe, šećera i soli.

Godine 1921, celu zgradu je preuzela porodica Arbez, renovirala je i pretvorila u hotel koji je igrao veoma važnu ulogu u vihoru Drugog svetskog rata. Naime, kada su nemački vojnici okupirali Francusku, bilo im je dozvoljeno da uđu u francuski deo hotela, ali im je prelazak na švajcarsku stranu bio strogo zabranjen zbog švajcarske neutralnosti.

Pošto je hotelsko stepenište počinjalo u Francuskoj, a granica sekla tačno kroz sedmu stepenicu, Nemcima je zakonski zabranjeno da idu na gornje spratove, koji su postali tajno utočište za izbeglice i članove Francuskog pokreta otpora.

Tadašnji vlasnik, Maks Arbez, i njegova supruga Anžela, rizikovali su sopstvene živote pomažući Jevrejima, zbog čega je Maks posthumno proglašen Pravednikom među narodima.

Arbez je takođe imao odličan smisao za humor, a to je najbolje pokazao kada je 1958. godine proglasio hotel mikronacijom, tj. simboličnom Republikom Arbezija! Čak je dizajnirao njenu trouglastu zastavu, grb sa crvenom smrčom i uveo sopstvenu valutu, Arbezija rupiju.

Danas hotel vodi četvrta generacija porodice Arbez, Aleksandar Pejron sa sestrama Berenis i Veronik. Francusko-švajcarska granica i dalje prolazi kroz kuhinju, trpezariju, glavni hol, stepenište i nekoliko soba. Bar je u potpunosti u Francuskoj, ali granica prolazi tačno ispred ulaznih vrata.

Krevet u apartmanu za mladence je takođe podeljen granicom, tako da jedna osoba spava u Francuskoj, a druga u Švajcarskoj. Postoji i soba sa kupatilom u Francuskoj, ali je krevet ostao kod "komšije".

Hotel ima deset soba sa brzim internetom i svim modernim udobnostima. Noćenje za jednu ili dve osobe košta od 89 evra, trokrevetna soba može se dobiti za 109, a porodična soba za 129 evra.

Što se tiče kuhinje, ona je jednostavna, obilna i utešna, a meni uspešno kombinuje najbolje od obe kulture. Tako, na istom tanjiru, možete probati prženi švajcarski sir Tom Vodoaz i čuvenu francusku kobasicu Morto, ili uživati u vrhunskom tradicionalnom fondiju sa smrčcima, piše Putni kofer.

Ako tražite mesto sa dušom, istorijom i pričama koje ćete pričati godinama, vreme je da spakujete kofere i krenete ka jedinstvenom La Kuru!

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