Veći od svih današnjih kruzera - gradi se brod za 80.000 ljudi sa školama i bolnicom (VIDEO)

Reč je o konceptu plutajućeg grada dugog čak 1,6 kilometara, projektovanog da primi do 80.000 ljudi dok neprekidno plovi oko sveta.

Za razliku od klasičnih kruzera, Freedom Ship zamišljen je kao trajno naseljena zajednica sa kompletnom infrastrukturom potrebnom za svakodnevni život. Planirano je da na njemu stalno živi 50.000 stanovnika, dok bi mogao da ugosti još 10.000 posetilaca i 20.000 članova posade.

Grad na moru sa školama, bolnicom i stadionom

Prema planovima investitora, Freedom Ship neće biti samo turistička atrakcija, već prava okeanska metropola.

Na brodu bi trebalo da se nalaze:

sportski stadion sa 15.000 mesta,

škole i koledži,

bolnica,

dva muzeja,

simfonijska dvorana,

kongresni centar,

veliki akvapark,

podvodni akvarijum,

dva luksuzna hotela,

osam helidroma,

više od 24 kilometra pešačkih staza,

veliki zeleni parkovi.

Za kretanje unutar broda predviđen je i interni tramvajski sistem.

Nuklearni pogon i cena od 12 milijardi funti

Ideja o Freedom Ship-u nastala je još krajem devedesetih godina u okviru kompanije Freedom Cruise Line International.

Ako projekat bude realizovan, brod će biti širok oko 240 metara, težak 2,3 miliona tona i visok čak 30 paluba.

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Troškovi izgradnje procenjuju se na oko 12 milijardi funti, odnosno približno 13,9 milijardi evra.

Planirano je da brod koristi nuklearni pogon, što bi mu omogućilo dugotrajnu plovidbu bez potrebe za čestim dopunjavanjem goriva.

Veći od najvećih kruzera današnjice

Freedom Ship trebalo bi da bude višestruko veći od najvećih putničkih brodova koji danas plove svetskim morima.

Njegov kapacitet bio bi čak osam puta veći od kapaciteta najvećih kruzera kompanije Royal Caribbean, uključujući Star of the Seas i Icon of the Seas.

Zbog svojih dimenzija, brod neće moći da pristaje u postojeće luke. Umesto toga, stalno će boraviti u međunarodnim vodama, dok će se prevoz putnika do kopna obavljati trajektima i helikopterima.

Kada bi mogao da bude izgrađen?

Kompanija Freedom Cruise Line International poverila je razvoj projekta dizajnerskoj kući Schopfer Associates.

Prema navodima investitora, interesovanje za ovakav koncept života već sada je dovoljno veliko da opravda izgradnju više brodova ovog tipa.

Plan je da gradnja počne u Indoneziji nakon obezbeđivanja finansiranja. Izgradnja bi mogla da traje do četiri godine, a prvi stanovnici mogli bi da se usele i pre završetka svih delova projekta.

Ako Freedom Ship jednog dana zaista isplovi, postaće najveće pomorsko plovilo ikada izgrađeno i jedan od najambicioznijih građevinskih poduhvata u istoriji čovečanstva.

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