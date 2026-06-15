Stižu nova pravila na hrvatskim plažama - promena će uticati na mnoge turiste

Plaže u Zadarskoj oblasti uskoro ulaze u veliku promenu koja bi mogla da utiče na ceo jadranski turizam. Prema novim pravilima o korišćenju morskog dobra, ograđivanje plaža i naplata ulaza biće ukinuti, a pristup obali mora moraće da ostane slobodan i besplatan za sve, piše RTL Danas.

Ova odluka dolazi kroz novi model upravljanja obalom koji jasno stavlja javni interes ispred privatne ekskluzivnosti. Suština promene je jednostavna - more i plaže pripadaju svima, bez obzira na to da li su lokalni stanovnici ili turisti.

Šta se tačno menja na plažama?

Kada isteknu postojeće koncesije, više neće biti dozvoljeno ograđivanje plaža niti ograničavanje ulaza. Svako će moći slobodno da dođe na obalu, bez plaćanja karte ili prolaza.

Koncesionari će i dalje moći da postavljaju ležaljke i nude ugostiteljske usluge, ali uz jasno ograničenje – najviše 60% plaže može biti komercijalno zauzeto. Ostatak mora ostati potpuno slobodan.

Drugim rečima, plaža više neće biti “privatni prostor”, već kombinacija javnog i komercijalnog korišćenja, sa jasnim pravilima.

Veća odgovornost za održavanje

Novim sistemom koncesionari preuzimaju i širu odgovornost. Osim što mogu da koriste deo prostora za zaradu, biće zaduženi za čistoću, bezbednost i održavanje čitave plaže.

To znači da se očekuje bolji standard uređenosti, ali i stroža kontrola poštovanja pravila.

Reakcije građana: uglavnom podrška

Mnogi građani i turisti pozdravljaju ovu odluku, ističući da se vraća osećaj da je more javno dobro, a ne privilegija.

Posebno se naglašava da će domaći posetioci sada moći da koriste plaže bez osećaja da zauzimaju “tuđ prostor” ili da moraju da plaćaju dodatne usluge.

Ipak, deo turističkog sektora upozorava da će ključ uspeha biti u kontroli - jer pravila imaju smisla samo ako se dosledno primenjuju.

Šta sledi?

U narednom periodu očekuje se pojačan nadzor inspekcija i komunalnih službi. Kršenje pravila može dovesti do visokih novčanih kazni, pa čak i gubitka koncesije.

Ova promena se već sada vidi kao jedan od važnijih poteza u redefinisanju odnosa između turizma i javnog prostora na Jadranu.

Suština je jasna: plaža treba da ostane dostupna svima – bez ograda, bez prepreka i bez izuzetaka.

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