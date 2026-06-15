Blizu su "dunavski Maldivi" - 7 tirkiznih oaza u Srbiji, savršena za letovanje

Od tirkiznih jezera do kristalno čistih planinskih reka, unutrašnjost naše zemlje krije pravi mali raj za kupače. U nastavku je predstavljeno sedam destinacija koje ovog leta morate posetiti kako biste osetili pravu draž domaćeg turizma.

Perućac - tirkizni zagrljaj Drine

Smešteno u podnožju planine Tare, jezero Perućac predstavlja jedno od najatraktivnijih kupališta u Srbiji. Nastalo pregrađivanjem toka moćne Drine, ovo veštačko jezero očarava svojom specifičnom smaragdno-zelenom bojom i okruženjem koje čine strme litice kanjona. Ono što Perućac izdvaja jeste pontonska plaža sa bazenima za decu, ali i čuvene splav-kućice koje su postale simbol ovog kraja, piše Euronews.

Osim kupanja, posetioci mogu uživati u vožnji brodom kroz kanjon Drine, koji je prvi po dubini u Srbiji. U neposrednoj blizini nalazi se i reka Vrelo, duga tačno 365 metara, zbog čega je nazivaju Godina. Što se smeštaja tiče, najtraženiji su splavovi na samoj vodi gde se cene kreću od 50 do 100 evra po danu za ceo objekat. Apartmani u samom naselju Perućac su pristupačniji i mogu se naći po ceni od 30 do 50 evra za noćenje.

Gradac - odmor na najčistijoj reci Evrope

Reka Gradac, koja protiče nadomak Valjeva, važi za jednu od najčistijih reka u celoj Evropi. Njena voda je u većem delu toka pitka, a priroda koja je okružuje je zaštićeno prirodno dobro. Kupanje u reci Gradac je iskustvo za one hrabrije, s obzirom na to da je voda prilično hladna čak i tokom najvrelijih avgustovskih dana. Ipak, osveženje koje pruža je neuporedivo sa bilo kojim bazenom.

Najpopularnija mesta za kupanje su kod konjičkog kluba i brojnih vodenica koje su pretvorene u autentične restorane i kafiće. Gradac nudi mir, cvrkut ptica i hladovinu gustih šuma. Smeštaj u okolini Valjeva i na samoj reci je veoma povoljan. Privatne sobe i apartmani mogu se iznajmiti za 25 do 40 evra, dok su cene u obližnjim etno-selima nešto više, ali nude potpun ugođaj srpskog sela.

Zaovine - planinsko oko Tare

Visoko na planini Tari nalazi se jezero Zaovine, dragulj netaknute prirode. Zbog velike dubine i kristalno čiste vode, jezero ima tamnoplavu boju koja podseća na more. Ono što Zaovine čini posebnim jeste mir - ovde nema buke, velikih hotela niti masovnog turizma. Plaže su divlje i kamenite, što omogućava posetiocima da pronađu svoj kutak intime.

Ovo je idealno mesto za ljubitelje ronjenja i ribolova, ali i za one koji žele da spoje planinarenje sa kupanjem. Prosečne cene smeštaja u planinskim brvnarama i apartmanima na Zaovinama kreću se od 35 do 60 evra po noćenju. Boravak ovde podrazumeva buđenje uz miris borovine i neverovatan pogled na okolne vrhove.

Borsko jezero - biser istočne Srbije

U podnožju planine Crni vrh, nedaleko od Bora, nalazi se jedno od najuređenijih kupališta u ovom delu zemlje. Borsko jezero nudi nekoliko uređenih plaža - od betonskih i šljunkovitih do onih potpuno prirodnih. Voda je bistra i veoma topla tokom leta, što ga čini idealnim za porodice sa decom.

Okolina jezera je bogata sadržajima: tu su sportski tereni, staze za šetnju i restorani sa lokalnim specijalitetima. Takođe, u blizini se nalazi i čuvena Brestovačka banja. Smeštajni kapaciteti su raznoliki – od hotela "Jezero" do privatnih apartmana i auto-kampa koji je veoma popularan. Cene privatnog smeštaja se kreću od 30 do 50 evra, dok hotelski smeštaj nudi viši nivo komfora uz odgovarajuće cene.

Rzav kod Arilja - plaže kao sa razglednice

Reka Rzav se s pravom smatra jednom od najlepših reka u Srbiji. Prolazeći kroz ariljski kraj, Rzav formira niz prirodnih peščanih i šljunkovitih plaža sa kristalno čistom vodom. Najpoznatije plaže su Žuta stena, Bosa noga i Urjak. Svaka od njih ima svoj jedinstveni šarm i uređene kafiće koji se savršeno uklapaju u prirodni ambijent.

Rzav je idealan za mlade i ljude koji vole opuštenu atmosferu, odbojku na pesku i dobru muziku pored vode. Arilje, kao prestonica maline, nudi i sjajnu gastronomsku ponudu. Cene smeštaja u Arilju i okolini su veoma korektne, pa se kvalitetan apartman može naći za 25 do 45 evra po noćenju.

Bela stena - dunavski Maldivi

Na samo nekoliko kilometara od Pančeva i Beograda, na adi Forkontumac, nalazi se peščana plaža Bela stena. Do nje se stiže isključivo čamcem, što joj daje dozu ekskluzivnosti i avanture. Bela stena je poznata po svom sitnom belom pesku i plitkoj vodi, zbog čega je mnogi nazivaju srpskim Maldivima.

Ovo je mesto gde vreme staje - nema struje ni tekuće vode, ali ima pregršt restorana koji služe svežu rečnu ribu. Bela stena je destinacija za dnevni izlet, ali je moguće i kampovati ili iznajmiti neku od skromnih vikendica. Cene prevoza čamcem su simbolične.

Bešenovačko jezero - tirkizna oaza Fruške gore

Bešenovačko jezero, poznato i kao Beli kamen, nastalo je u jami bivšeg površinskog kopa krečnjaka. Specifičnost ovog jezera je njegova svetlo-plava, tirkizna boja koja u kombinaciji sa belim liticama stvara nestvaran prizor. Veruje se da je voda bogata mineralima i da ima lekovita svojstva, što privlači veliki broj posetilaca iz cele Vojvodine.

Plaža je prilično strma i divlja, ali to ne sprečava ljubitelje prirode da uživaju u ovom fenomenu. Na samom jezeru nema turističke infrastrukture, što doprinosi njegovoj autentičnosti. Najbliži smeštaj se nalazi u okolnim selima ili u banji Vrdnik. Cene u Vrdniku su nešto više (od 50 evra pa naviše), dok se u okolnim mestima poput Bešenova smeštaj može naći za 30 do 40 evra.

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