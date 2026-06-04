Prema novim pravilima ponašanja na stadionima, gledaocima u Severnoj Americi više neće biti dozvoljeno da unose prazne flaše za vodu za višekratnu upotrebu.

Pre samo tri nedelje, zvanični propisi FIFA su navodili da se prazne, providne, plastične flaše za višekratnu upotrebu zapremine do jednog litra mogu unositi na stadion.

Međutim, kako je izvestio The Athletic, FIFA je od tada obavestila vlasnike karata da su propisi promenjeni i da "flaše za vodu za višekratnu upotrebu više nisu dozvoljene na stadionima Svetskog prvenstva u FIFA 2026".

Propisi su ažurirani 2. juna, a ranija odredba koja je dozvoljavala navijačima da unose prazne plastične flaše je uklonjena.

Sada glasi: "Radi izbegavanja sumnje, flaše za vodu za višekratnu upotrebu ne smeju se unositi na stadion".

Druge vrste flaša su takođe zabranjene, uz argument da bi mogle predstavljati opasnost ako se bace ka terenu ili tribinama. Navijači više neće moći da dopune svoje flaše sa vodom na stadionu.

Odluka će gotovo sigurno izazvati kontroverzu, jer navijači više neće moći da unesu praznu flašu da bi je napunili na fontani ili dispenzeru za vodu unutar stadiona.

Pitanje cena vode je posebno osetljivo. Na prošlogodišnjem Svetskom prvenstvu u fudbalu, tokom kojeg su igrači i navijači upozoravali na ekstremne vrućine, flaširana voda na stadionima je koštala između 3,70 i 5,60 evra.

Još uvek nije poznato koliko će se voda naplaćivati na Svetskom prvenstvu 2026. godine, ali FIFA ima dugogodišnji sponzorski ugovor sa Koka-Kolom, čija će se voda marke Dasani prodavati na stadionima tokom turnira.

Bezbednost navijača na visokim temperaturama već je bila glavna tema diskusije prošlog leta u SAD. U izveštaju od 52 stranice objavljenom u maju, naučnici iz organizacije World Weather Attribution rekli su da bi se približno 26 od 104 utakmice moglo odigrati u gradovima domaćinima sa WBGT indeksom toplotnog opterećenja većim od 26 stepeni Celzijusa.

Prema istom izveštaju, pet utakmica bi se moglo odigrati u uslovima sa indeksom većim od 28 stepeni Celzijusa. Gradovi domaćini zabrinuti zbog odluke FIFA-e Neki gradovi domaćini su već obavešteni o novoj odluci i navodno su zabrinuti zbog nje.

Nekoliko gradova je uložilo značajna sredstva i pripremilo detaljne planove kako bi olakšali navijačima boravak van stadiona i širom gradova tokom letnjih vrućina tokom turnira. Međutim, pravila unutar stadiona određuje FIFA, piše tportal.

U SAD, stadioni u blizini Kanzas Sitija, Bostona, Majamija, Filadelfije, San Franciska i Njujorka/Nju Džerzija mogli bi biti posebno ugroženi jer nemaju krovove. FIFA je, s druge strane, najavila neke mere za pomoć igračima. To uključuje obavezne pauze za hidrataciju od tri minuta u svakom poluvremenu i planove za uvođenje klimatizovanih klupa za trenere i rezervne igrače na svim utakmicama koje se igraju na otvorenim stadionima.

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