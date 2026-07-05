EUR EUR 117,01 117,37din 117,72
USD USD 102,16 102,47din 102,77
CAD CAD 72,15 72,36din 72,58
AUD AUD 70,91 71,12din 71,34
GBP GBP 136,63 137,04din 137,46
CHF CHF 127,35 127,74din 128,12
KURSNA LISTA

Nekretnine

Odlične lokacije, jeftini stanovi u Beogradu - zvuči sjajno, ali postoji problem

Sa nezapamćenim skokom cena kvadrata u Srbiji, koji je prosečnim kupcima i mladim bračnim parovima gotovo u potpunosti onemogućio rešavanje stambenog pitanja, na domaćem tržištu nekretnina razvio se specifičan paralelni trend.

Autor:  Stanko Stamenković
05.07.2026.08:13
0
Odlične lokacije, jeftini stanovi u Beogradu - zvuči sjajno, ali postoji problem
Foto: Kokhanchikov / Shutterstock.com
Za samo godinu dana, milion novih milionera
Foto: ABGJ / Shutterstock.com
 Za samo godinu dana, milion novih milionera
Prethodna vest
Temu groznica drma sve - i najbogatija zemlja kupuje kod njih
Foto: Unsplash
 Temu groznica drma sve - i najbogatija zemlja kupuje kod njih
Sledeća vest

U oglasima se sve češće pojavljuju stanovi koji se prodaju po cenama znatno nižim od tržišnog proseka za tu lokaciju, ali sa jednom krupnom administrativnom „kvakom“ - u katastru su uknjiženi kao garaže, garažna mesta ili pomoćne prostorije, piše Kurir.

Ova pojava postala je masovna u novogradnji i sivoj gradnji, gde su investitori, kako bi izbegli plaćanje visokih taksi, obezbedili veći broj parking mesta na papiru ili zaobišli urbanističke planove, prostrane suterene i prizemlja zgrada pretvarali u stambene jedinice. Za kupce sa spremnim kešom ovo na prvi pogled deluje kao prilika života, ali ozbiljna pravna i ekonomska analiza pokazuje da se iza jeftinih kvadrata krije niz skrivenih zamki koje radost useljenja mogu pretvoriti u višedecenijsku noćnu moru.

Ušteda od nekoliko desetina hiljada evra

Glavna i najprivlačnija prednost ovakvih nekretnina jeste njihova cena, koja je u proseku za 20 do čak 40 odsto nižau poređenju sa regularno uknjiženim stanovima u istoj zgradi ili kvartu. Na primer, na lokacijama gde je prosečna cena stambenog kvadrata 2.500 evra, prostor koji se vodi kao garaža može se kupiti za 1.500 do 1.800 evra po kvadratu.

Na ukupnu kvadraturu jednosobnog ili dvosobnog stana, ova razlika kupcu donosi trenutnu uštedu od nekoliko desetina hiljada evra. Za ljude koji imaju ušteđevinu ili su prodali neku drugu nekretninu, ovo je često jedini način da se domognu krova nad glavom na atraktivnim gradskim lokacijama koje bi im inače bile potpuno nedostižne.

Gde ih ima najviše: Žarišta u Beogradu i Novom Sadu

U Beogradu se ovakvi objekti najmasovnije mogu pronaći u naseljima koja su doživela građevinsku ekspanziju bez adekvatne infrastrukture i gde je investitorima manjkalo dozvola za stambene kvadrate. To su pre svega delovi Zvezdare (oko Mirijeva i Cvetkove pijace), Voždovac (naselje Braće Jerković i Lekino brdo), ali i elitniji delovi Novog Beograda (Bežanijska kosa) gde su suterenski prostori pretvoreni u luksuzne „apartmane“. Takođe, na periferijama poput Borče i Krnjače ova praksa je godinama bila standardni deo preduzimačkog folklora.

U Novom Sadu je situacija identična, a žarišta su locirana na Detelinari, Telepu i Adicama, gde su porodične kuće masovno pretvarane u višeporodične stambene zgrade. Investitori su u ovim naseljima svesno projektovali garaže u prizemlju kako bi ispunili zakonsku formu o broju parking mesta po stambenoj jedinici, da bi odmah nakon tehničkog prijema zgrade srušili pregradne zidove, uveli podno grejanje, postavili sanitarije i te prostore oglasili kao jeftine stanove za prodaju.

Glavna mana: Zid koji udara na kreditne kupce

Najveća i nepremostiva administrativna prepreka kod kupovine stana uknjiženog kao garaža jeste činjenica da se ovakva nekretnina ne može kupiti putem stambenog kredita komercijalnih banaka.Banke imaju izuzetno stroge protokole i njihovi procenitelji odmah odbijaju stavljanje hipoteke na prostor koji u katastru nepokretnosti nije zvanično definisan kao stambeni prostor. To automatski eliminiše ogroman procenat kupaca koji zavise od bankarskih pozajmica, ostavljajući ove nekretnine isključivo na raspolaganju keš kupcima.

Čak i ako posedujete gotovinu, kupovina ovakve nekretnine donosi ogroman rizik prilikom eventualne kasnije preprodaje. Krug potencijalnih kupaca u budućnosti biće vam drastično sužen, jer ćete ponovo morati da tražite isključivo nekoga sa gotovim novcem, a vrednost te nekretnine nikada neće rasti istim tempom kao vrednost regularnih stanova, bez obzira na opšti rast cena na tržištu.

Komunalni i pravni pakao: Skriveni troškovi koji "jedu" uštedu

Iza niske cene kvadrata krije se i niz operativnih problema koji se javljaju odmah po useljenju. Budući da se objekat vodi kao garaža, komunalna preduzeća (poput Elektrodistribucije i Infostana) često struju i vodu obračunavaju po tarifama za poslovni prostor ili zajedničke prostorije, koje su znatno skuplje od onih za domaćinstva. Neretko se dešava da više ovakvih „stanova“ deli jedno zajedničko brojilo, što dovodi do večitih svađa među stanarima oko podele mesečnih računa.

Pored toga, suterenske i prizemne garaže preuređene u stanove imaju lošiju termičku i zvučnu izolaciju, problem sa vlagom i ventilacijom, kao i rizik od plavljenjausled jakih letnjih pljuskova i zagušenja kanalizacione mreže zgrade.

Sa pravne strane, prenamena garaže u stambeni prostor je proces koji u Srbiji pravno može trajati godinama, zahteva saglasnost 100 odsto stanara zgrade (što je u praksi nemoguće dobiti) i iziskuje ogromne takse, pa se inicijalna ušteda pri kupovini brzo istopi kroz sudske i komunalne troškove.

Da li se isplati? Konačna presuda stručnjaka za nekretnine

Stručnjaci za tržište nekretnina i pravni savetnici su jednoglasni: kupovina stana uknjiženog kao garaža za potrebe trajnog rešavanja stambenog pitanja porodice predstavlja visokorizičan potez koji se dugoročno ne isplati. Finansijski benefit koji dobijate na samom početku ne može da kompenzuje pravnu nesigurnost, nemogućnost dobijanja kredita i svakodnevne komunalne probleme sa kojima ćete se suočavati.

Jedini scenario u kojem ova investicija može imati ekonomsko opravdanje jeste kupovina radi daljeg izdavanja (rentiranja). Studentima i samcima koji zakupljuju prostor na mesečnom nivou potpuno je svejedno kako se nekretnina vodi u katastru, sve dok je ona čista, funkcionalna i na dobroj lokaciji.

U tom slučaju, investitor sa kešom ostvaruje znatno brži povrat uloženog novca jer je nekretninu platio znatno manje, a izdaje je po punoj tržišnoj ceni rente, prebacujući troškove skupljih komunalija na teret zakupca. Za sve ostale kupce, ova prečica do krova nad glavom najčešće ostaje samo skup i stresan izlet u pravnu sivu zonu srpskog tržišta nekretnina.

BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:

Expo

Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na TiktokuFejsbuku i na našoj Instagram stranici

 
 

 

 

Beograd stanovi garaža kupovina stana

Povezane vesti

Nepovoljan period za kupce stanova u EU - cene skočile za 5,1 odsto 
Foto: Shutterstock

Nepovoljan period za kupce stanova u EU - cene skočile za 5,1 odsto 

10:25 | 0
Mali "Expo je najveći događaj u našoj istoriji"; "140 zemalja potvrdilo učešće"
Foto: Ministarstvo finansija

Mali "Expo je najveći događaj u našoj istoriji"; "140 zemalja potvrdilo učešće"

10:03 | 0
Stigli manji računi za Infostan - umesto 8.000 dinara platila 2.500, nadležni pojasnili 
Foto: Shutterstock

Stigli manji računi za Infostan - umesto 8.000 dinara platila 2.500, nadležni pojasnili 

13:26 | 0
Dva evropska grada zauzela neslavno prvo mesto - za 50 kvadrata stana moraju da izdvoje dve decenije rada  
Ilustracija

Dva evropska grada zauzela neslavno prvo mesto - za 50 kvadrata stana moraju da izdvoje dve decenije rada  

10:21 | 0
Sao Tome i Prinsipe na Ekspo 2027 Beograd: ostrvska priroda i autentična kultura u srcu Evrope
Foto: EXPO 2027

Sao Tome i Prinsipe na Ekspo 2027 Beograd: ostrvska priroda i autentična kultura u srcu Evrope

16:28 | 0
Komentari (0)

Nekretnine

Najjeftiniji gradovi za kupovinu stana u Srbiji - kvadrat ispod 1.000 evra još postoji
Foto: Artem Onoprienko / Shutterstock.com

Najjeftiniji gradovi za kupovinu stana u Srbiji - kvadrat ispod 1.000 evra još postoji

13:35 Nekretnine
Nepovoljan period za kupce stanova u EU - cene skočile za 5,1 odsto 
Foto: Shutterstock

Nepovoljan period za kupce stanova u EU - cene skočile za 5,1 odsto 

10:25 Nekretnine
Beton nije jedino rešenje - prirodna gradnja se vraća u modu
Foto: Shutterstock

Beton nije jedino rešenje - prirodna gradnja se vraća u modu

08:43 Nekretnine
„Dunav osiguranje“ nastavlja digitalnu transformaciju usluga - onlajn „čuvar kuće“ uz 10 odsto popusta 
Foto: Pakt studio

„Dunav osiguranje“ nastavlja digitalnu transformaciju usluga - onlajn „čuvar kuće“ uz 10 odsto popusta 

13:58 Nekretnine
Novi statusni simbol bogatih više nije bazen - sve češće ulažu u nešto sasvim drugo
Foto: Shutterstock / Creative Travel Projects

Novi statusni simbol bogatih više nije bazen - sve češće ulažu u nešto sasvim drugo

14:02 Nekretnine
Dva evropska grada zauzela neslavno prvo mesto - za 50 kvadrata stana moraju da izdvoje dve decenije rada  
Ilustracija

Dva evropska grada zauzela neslavno prvo mesto - za 50 kvadrata stana moraju da izdvoje dve decenije rada  

10:21 Nekretnine
Prodali su nekretninu bez vašeg znanja? U nekim slučajevima možete da poništite ugovor i preuzmete imovinu
Foto: Shutterstock / Amnaj Khetsamtip

Prodali su nekretninu bez vašeg znanja? U nekim slučajevima možete da poništite ugovor i preuzmete imovinu

12:00 Nekretnine
Najbolje rešenje za dvorište - recite zbogom trulom drvetu i ispucalom betonu
Foto: Virrage Images / Shutterstock.com

Najbolje rešenje za dvorište - recite zbogom trulom drvetu i ispucalom betonu

09:03 Nekretnine
Više novca za stanove mladih u Srbiji - država povećava kreditni program na 900 miliona evra
Foto: Bobica10/Shutterstock

Više novca za stanove mladih u Srbiji - država povećava kreditni program na 900 miliona evra

11:09 Nekretnine
Živite u garsonjeri? Za samo 40 evra možete dobiti odvojenu spavaću sobu bez rušenja zidova
Foto: Shutterstock / Monkey Business Images

Živite u garsonjeri? Za samo 40 evra možete dobiti odvojenu spavaću sobu bez rušenja zidova

15:30 Nekretnine

Najnovije

Najčitanije

8H

U gradu koji Srbi vole, i dalje postoji zid na plaži koji razdvaja muškarce i žene

9H

Važno objašnjenje stiglo iz PIO fonda - da li se ugovor o delu računa u radni staž

10H

Sam sebe upisao u istoriju - nova novčanica od 100 dolara sa Trampovim potpisom

10H

Deca koristila ferari kao tobogan - vlasnik tužio roditelje i traži odštetu

11H

Bračni par otišao u penziju sa 40 - otkrili su sistem štednje koji im je doneo slobodu

1D

Skuplje je, ali svi je žele - sve popularnija "velvet tehnika" krečenja

1D

Inspekcija povukla 6 tona robe - obratite pažnju na ključnu stvar kad kupujete meso

1D

Sve manje posla za starije - ili penzija, ili prilagođavanje

1D

Mnogi Srbi je kupuju - odeća koju naručujemo povećava rizik od raka

1D

Umiranje cele industrije - dijamanti gube sjaj i neće se oporaviti

Vidi sve

Vremenska prognoza

Kursna lista

Valuta Buying (RSD) Middle (RSD) Selling (RSD)
EUR EUR 117,01 117,37 117,72
USD USD 102,16 102,47 102,77
CAD CAD 72,15 72,36 72,58
AUD AUD 70,91 71,12 71,34
GBP GBP 136,63 137,04 137,46
CHF CHF 127,35 127,74 128,12

Kripto valute

Valuta Cena (EUR)
BTC BTC 54.922,00 €
ETH ETH 1.542,94 €
LTC LTC 38,74 €
DOT DOT 0,77 €
BCH BCH 207,70 €
LINK LINK 6,94 €
BNB BNB 499,47 €
XMR XMR 285,96 €
Powered by CoinGecko API