Kako navode iz RGZ, takva potvrda ne može biti sprovedena jer informacioni sistem katastra ne dozvoljava upis objekta bez unete površine zemljišta ispod objekta.

Površina ne može biti nula

Iz Republičkog geodetskog zavoda ističu da vrednost površine koja se unosi u bazu podataka katastra ne može biti nula. Zbog toga je, kako navode, neophodno da Agencija ispravi očiglednu grešku u potvrdi i dostavi novi, ispravan dokument.

"U bazu podataka katastra nepokretnosti ne može se upisati objekat bez unosa površine zemljišta ispod objekta. Vrednost koja se unosi ne može biti 0. Neophodna je reakcija Agencije jer je reč o očigledno neispravnoj potvrdi. Čim dobije ispravnu potvrdu, Republički geodetski zavod će je sprovesti", saopštio je RGZ.

Šta propisuje zakon

Iz Zavoda podsećaju da je Zakonom o posebnim uslovima za evidentiranje i upis prava svojine na nepokretnostima jasno propisano da potvrde koje sadrže formalne ili tehničke nedostatke ne mogu biti sprovedene dok se greške ne otklone.

Nakon što se potvrda ispravi i ponovo dostavi, RGZ bez odlaganja sprovodi upis u katastar, piše Blic Biznis.

Ovim pojašnjenjem RGZ želi da razjasni da razlog za zastoj u ovakvim slučajevima nije postupanje katastra, već potreba da se prethodno isprave formalni nedostaci u dokumentaciji koju dostavljaju nadležni organi.

BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:

Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na Tiktoku, Fejsbuku i na našoj Instagram stranici.