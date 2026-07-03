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Najjeftiniji gradovi za kupovinu stana u Srbiji - kvadrat ispod 1.000 evra još postoji

Prema podacima Republičkog geodetskog zavoda (RGZ) za prvi kvartal, najniža cena kvadrata beleži se u Kikindi - 981 evro.

 

Autor:  Stanko Stamenković
03.07.2026.13:35
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Najjeftiniji gradovi za kupovinu stana u Srbiji - kvadrat ispod 1.000 evra još postoji
Foto: Artem Onoprienko / Shutterstock.com
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Nakon Kikinde najjeftiniji stanovi su u Vranju - kvadrat košta 985 evra, ali je novogradnja premašila 1.000 evra.

Na trećem mestu je Prokuplje gde je prosečna cena 984 evra, ali je starogradnja 825, dok su novi stanovi takođe premašili 1.000 evra po kvadratu.

Starogradnja u Somboru je takođe među jeftinom sa cenom od 896 evra, ali je novogradnja čak 1.219, pišu Novosti.

Pad prosečne cene kvadrata beleži se u Sremskoj Mitrovici gde stanovi koštaju okruglo 1.300 evra i niži su za 5,35 odsto u odnosu na minulu godinu.

Mali pad cena registrovan je i u Kruševcu gde stanovi u proseku iznose 1.129 evra, a zanimljivo je i da je novogradnja jeftinija za više od 17 odsto te košta 1.053 evra.

U Pirotu su stari kvadrati jeftiniji za 3,65 odsto i iznose 972 evra.

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