U Nemačkoj propast, u Srbiji suprotno - raste broj radnika u fabrici automobila u Kragujevcu

Namačka auto - industrija je na kolenima, a zbog nezapamćenog pada prodaje auto giganti skraćuju radno vreme i otpuštaju radnike. Kriza je pogodila čak i čuveni Folksvagen koji dramatično kreše troškove, smanjuje broj zaposlenih i zatvara fabrike.

S druge strane u Srbiji je potpuno drugačija slika. Zbog povećane potražnje i prodaje, u kragujevačkoj fabrici multinacionalne kompanije "Stelantis" pre nešto više od mesec dana uvedene su vikend-smene, piše Kurir.

Grande Panda kvalitet i cena

Angažovano je oko 500 radnika koji su na ugovoru na određeno, pa se broj zaposlenih popeo na 4.500, a osim domaćih angažovano je i oko 1.000 radnika iz inostranstva.

- Automobil Fiat Grande Panda koji se trenutno pravi u Kragujevcu je izuzetno je popularan na evropskom tržištu, posebno hibridna verzija kako cenovno tako i po kvalitetu. Velika je potražnja za ovim autom koji je konkurentan i može da parira kineskim električnim vozilama. Ovo je bio pun pogodak italijanske kompanije koja je otvorila pogon u Kragujevcu i angažovala naše radnike - rekao je Zoran Mihajlović, predsednik Saveza samostalnih sindikata Srbije (SSSS).

Vikend smene

Vikend radnici rade subotu na nedelju 12 sati i nedelju na ponedeljak 12 sati. Njima radno vreme počinje od 18 časova uveče do 6 sati izjutra. Postoje i radnici koji hoće da uvećaju taj broj radnih sati, pa mogu da koriste i još jednu običnu smenu od 8 sati.

Sa povlasticama koje daje država prilikom kupovine električnih automobila, Mihajlović veruje da će Fiat Grande Panda uskoro moći češće da se viđa i na srpskim ulicama, nakon što se obezbedi još dodatnih punjača za električne automobile.

- Ovi automobili se prodaju u Srbiji, ali ne u značajnijoj meri. Ovo je više gradski automobil nego za neko duže putovanje. Kad se sve uzme u obzir vrlo je konkurentan i verujem da će osim u Evropi uskoro više biti zastupljen i na našem tržištu - dodao je on.

Ivan Ristić, predsednik Samostalnog sindikata “Fijat automobili Srbija” rekao je da se nastavlja povećanje proizvodnje u fabrici u Kragujevcu.

- Naši automobili su traženi i trenutno radimo dva modela za četiri vrste agregata: Fiat Pandu električnu verziju, hibridnu verziju, Fiat Pandu benzinac i električn Citroen C3. Radnici generalno jesu zadovoljni, ali s obzirom na povećanje proizvodnje nadamo se i većim platama. O tome ćemo sa poslodavcem razgovarati za dva, tri meseca kada nam istekne kolektivni ugovor. Proizvodnja praktično više nema prazan hod ni vikendom nakon uvođenja tih smena koje pokrivaja druga garnitura radnika koja radi subotom i nedeljom, dok se naši zaposleni odmaraju - kazao je Ristić.

Strani radnici u Kragujevcu

"Srpski Detroit" kako sve češće zovu Kragujevac upravo zbog uzleta auto - industrije, postao je dom i za brojne strance koji su došli da rade u fabrici.

- U fabrici je angažovano dve vrste radnika - iz naših kompanija, odnosno Fiatovih fabrika iz drugih zemalja. Mahom su to Marokanci koji imaju ugovor na dve godine. Imamo nešto manje radnika iz Italije, Turske, Španije... Druga vrsta su agencijski radnici koji su došli da rade i zarade u Srbiji, a najviše ih ima iz Pakistana, Indije, Nepala. Oni se uglavnom drže po strani, ćute, rade i ne druže se sa našim ljudima. Dosta su zatvoreni i drže se međusobno u grupama. Za razliku od njih Marokancu su otvoreniji. Oni su naši, kad to kažem mislim na to što rade u Fijatovim fabrikama, pa ovi mlađi izlaze sa našim momcima u grad - otkrio je Ristić.

Prema ranijim najavama plan je da sa proizvodnih traka u Kragujevcu godi{nje si|e 150.000 vozila. Rast proizvodnje u Kragujevcu posebno je značajan u trenutku kada evropska automobilska industrija prolazi kroz velike promene i suočava se sa snažnom konkurencijom pre svega električnih vozila i Kine. Upravo konkurentnost, odličan kvalitet i prihvatljiva cene električne Fiat Grand Pande je glavni adut Italijana na evropskom tržištu.

Automobili i auto-delovi već sada čine između 11 i 15 odsto ukupnog izvoza Srbije, pa bi povećanje proizvodnje u Kragujevcu moglo dodatno da ojača izvozne rezultate, privredni rast i životni standard građana.

Izvoz povećan za 161 odsto

Privreda Kragujevca ostvarila je snažan rast spoljne trgovine tokom prva četiri meseca 2026. godine, uz izvoz vredan približno milijardu evra i suficit od oko 373 miliona evra.Vrednost izvoza iz Kragujevca povećana je za oko 161% u odnosu na isti period prošle godine, što predstavlja jedan od najboljih rezultata u poslednjih nekoliko godina.

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