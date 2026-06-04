"Zapravo, onda kada smo mi podigli iznos minimalne zarade, ustanovili smo da određene porodice gube pravo na dečiji dodatak. Da se to ne bi dešavalo, timovi iz Ministarstva za brigu o porodici i demografiju i Ministarstva finansija su se sastali da vidimo na koji način možemo da prevaziđemo to što se desilo, i odlučili smo da tada cenzus za ostvarivanje prava na dečji dodatak podignemo sa negde oko 13.000 na 18.000 dinara", rekla je Žarić Kovačević za Tanjug.

Već danas, kako je rekla, možemo da vidimo kako se uvećao broj dece odnosno porodica korisnika dečjeg dodatka.

"Dakle, 6.500 dece više imamo sada nego pre tog sastanka, na kojem smo odlučili da podignemo cenzus za ostvarivanje prava na dečji dodatak", navela je ministarka.

Žarić Kovačević je to rekla u Beogradu prilikom svečanog uručenja rešenja o dodeli sredstava za prvu nekretninu u ukupnom iznosu od oko 900.000 evra majkama koje su na osnovu rođenja deteta prošlog meseca ostvarila pravo na ovu subvenciju Rešenja o subvencijama su primile 54 majke, a kako je ministarka istakla, od 2022. godine do danas krozu tu meru podržano je 1.600 majki sa ukupno oko 26 miliona evra.

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