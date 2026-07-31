Za Stefana iz okoline Smedereva, ovogodišnja sezona jagoda nije donela očekivanu zaradu. Kako kaže, kupaca je bilo, prodaja je išla dobro, ali su troškovi proizvodnje pojeli najveći deo prihoda.

"Sama prodaja je bila uspešna i zaradili smo dosta, ali su troškovi bili mnogo veći", ispričao je Stefan za Bizportal.

Prema njegovim rečima, najveći problem nastaje u godinama kada se zasadi obnavljaju, jer tada proizvođači praktično kreću od početka.

Obnova zasada svake dve godine veliki udar na budžet

Jagode zahtevaju stalna ulaganja, a prema Stefanovim rečima, na svake dve godine potrebno je obaviti kompletnu obnovu proizvodnje.

To podrazumeva nabavku novih sadnica, opreme za navodnjavanje i druge neophodne materijale.

"U startu je to veliki trošak. Ako uspemo samo da pokrijemo ulaganja, ja sam zadovoljan. Ove godine, i pored dobre prodaje, nismo uspeli ništa da zaradimo, a mnogo truda je uloženo", rekao je on.

Dodaje da je upravo u godinama obnove posla najteže, jer se najveći deo novca ulaže unapred, dok se pravi efekat vidi tek kasnije.

Proizvođači moraju unapred da planiraju teške godine

Stefan ističe da poljoprivrednici koji se bave proizvodnjom jagoda moraju unapred da računaju na periode kada zarada neće biti velika.

"Moramo unapred da se pripremimo i da razmišljamo kako ćemo pregurati tu godinu, jer znamo šta nas čeka", kaže on.

Kako objašnjava, jagoda i dalje može da donese dobru zaradu, jer tržište postoji i kupaca ima, ali problem je što mnogi ne računaju sve troškove koji prethode prodaji.

Velika ulaganja iza kilograma jagoda

Iza svake uspešne berbe stoje brojni troškovi – od pripreme zemljišta i sadnog materijala do sistema za zalivanje, zaštite biljaka i radne snage.

Zbog toga prihod od prodaje ne znači automatski i veliku zaradu.

Proizvođači navode da je potrebno nekoliko sezona kako bi se ulaganja vratila, posebno kada se uđe u ciklus obnove zasada.

Priča iz okoline Smedereva pokazuje da visoka prodajna cena i dobra potražnja nisu uvek garancija profita, jer poljoprivredna proizvodnja zahteva stalna ulaganja i pažljivo planiranje.

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