Dok veliki broj ljudi razmišlja kako da dodatno zaradi, sve popularnija opcija postaje prerada domaćeg voća u sokove, sirupe i druge proizvode.

Prednost ovog posla je što se ne prodaje samo proizvod, već i priča – domaće poreklo, kvalitetni sastojci i proizvodnja na malom gazdinstvu.

Najveću računicu imaju oni koji već poseduju voće, jer tada najveći trošak proizvodnje praktično nestaje.

Kolika je zarada ako imate sopstveno voće?

Voćari koji imaju svoje zasade nalaze se u najboljoj poziciji jer mogu da koriste sopstvenu sirovinu.

Na primer, za proizvodnju prirodnog soka od jabuke potrebno je približno:

oko 1,3 do 1,5 kilograma jabuke za jedan litar soka,

flaša ili ambalaža,

čep,

etiketa,

prerada i energija.

Ako neko ima sopstvenu jabuku, višnju, malinu, aroniju ili drugo voće, trošak sirovine je znatno manji nego kod kupovine na tržištu.

Kod manjih proizvođača cena domaćeg soka često se kreće od nekoliko stotina dinara po litru, u zavisnosti od vrste voća, pakovanja i načina proizvodnje.

Na primer, ako proizvođač proda 1.000 litara domaćeg soka po prosečnoj ceni od 400 dinara, prihod može biti oko 400.000 dinara.

Od toga se oduzimaju troškovi ambalaže, prerade, transporta, registracije i prodaje, ali vlasnik sopstvenog voća ima značajno veću zaradu nego neko ko sve mora da kupi.

Šta ako se voće kupuje?

Situacija je drugačija kada proizvođač nema svoj voćnjak.

Tada najveći deo troškova predstavlja upravo sirovina.

Cena voća zavisi od godine, roda i vrste:

jabuka je uglavnom povoljnija,

višnja i malina su skuplje,

bobičasto voće može značajno povećati cenu finalnog proizvoda.

Ako se voće kupi po tržišnoj ceni, zarada po litru soka je manja, ali posao i dalje može biti isplativ ako postoji siguran plasman.

Ključ uspeha tada nije samo proizvodnja, već pronalaženje kupaca koji su spremni da plate kvalitet.

Najviše zarađuju oni koji prodaju direktno kupcima

Mali proizvođači najveću razliku u ceni ostvaruju kada ne prodaju voće prerađivačima, već gotov proizvod.

Kilogram voća često ima ograničenu cenu na tržištu, dok se kroz preradu njegova vrednost višestruko povećava.

Na primer:

voće se proda kao sirovina po nižoj ceni,

isti plod kroz sok, sirup ili džem dobija veću tržišnu vrednost.

Kupci danas sve više traže proizvode sa poznatim poreklom, posebno kada znaju ko ih proizvodi i gde nastaju.

Koliko košta pokretanje male proizvodnje?

Za početak nije neophodna velika fabrika.

Mnogi mali proizvođači kreću sa:

manjom presom za voće,

pasterizatorom,

punilicom,

ambalažom,

osnovnom opremom za skladištenje.

Ulaganje zavisi od obima proizvodnje, ali ozbiljniji početak može zahtevati nekoliko hiljada evra.

Najvažnije je da postoji plan prodaje, jer sama proizvodnja bez kupaca može brzo postati problem.

Koji sokovi imaju najveću potražnju?

Najtraženiji su uglavnom:

domaći sok od jabuke,

sok od maline,

sok od višnje,

kombinacije više vrsta voća,

proizvodi bez dodatog šećera i konzervansa.

Posebno se traže premium proizvodi u manjim pakovanjima, koji se prodaju po višoj ceni.

Da li se isplati praviti domaće sokove?

Domaći sokovi mogu biti dobar dodatni posao, ali zarada zavisi od nekoliko faktora:

da li proizvođač ima svoje voće,

koliko dobro kontroliše troškove,

gde prodaje proizvod,

koliko ulaže u kvalitet i marketing.

Najveću prednost imaju porodična gazdinstva koja već imaju zemljište i voće, jer mogu da spoje poljoprivredu i preradu.

Za one koji nemaju svoje zasade, posao je zahtevniji, ali uz dobar brend, stalne kupce i kvalitetan proizvod i dalje može doneti zaradu.

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