Pritisak na štampariju - Tramp želi svoje lice na novčanici od 250 dolara

Zvaničnici administracije američkog predsednika Donalda Trampa izvršili su pritisak na državnu kancelariju zaduženu za štampanje novca da dizajnira novčanicu od 250 dolara sa Trampovim likom.

 

Autor: Stanko Stamenković
29.05.2026. 06:49
Foto: miss.cabul / Shutterstock.com
Kako navodi Vašington post, to bi bio prvi put za više od 150 godina da je na američkoj valuti prikazana ličnost koja je još živa.

Izvori su naveli da su počev od prošle godine, dvojica zvaničnika Ministarstva finansija, državni blagajnik Brendon Bič i njegov viši savetnik Majk Braun, više puta pozivali osoblje u Birou za graviranje i štampanje agencije da pripreme prototipove novčanicem piše B92.

Prema navodima izvora, taj potez je izazvao zabrinutost jer savezni zakon trenutno dozvoljava da se na novčanicama pojavljuju samo preminule osobe. 

Jedan od zaposlenih u državnoj kancelariji zaduženoj za štampanje novca rekao je da je Bič u avgustu i septembru dao osoblju Biroa uzorke dizajna za novčanicu, uključujući i onaj koji prikazuje lice Donalda Trampa u centru novčanice od 250 dolara između potpisa predsednika i ministra finansija Skota Besenta.

Valuta Buying (RSD) Middle (RSD) Selling (RSD)
EUR EUR 117,07 117,42 117,77
USD USD 100,54 100,84 101,14
CAD CAD 72,8 73,02 73,24
AUD AUD 71,99 72,21 72,43
GBP GBP 135,24 135,65 136,06
CHF CHF 128,04 128,43 128,81

Kripto valute

Valuta Cena (EUR)
BTC BTC 63.125,00 €
ETH ETH 1.723,00 €
LTC LTC 44,35 €
DOT DOT 1,04 €
BCH BCH 257,81 €
LINK LINK 7,74 €
BNB BNB 546,57 €
XMR XMR 308,11 €
Powered by CoinGecko API