Poljoprivreda poslednjih godina sve više postaje poslovna prilika, a među najtraženijim kulturama izdvajaju se borovnica, lešnik, lavanda i aronija. Međutim, dok pojedine biljke mogu doneti ozbiljan prihod, ulaganja, vreme čekanja na rod i tržište često odlučuju da li će proizvodnja biti uspešna.

Borovnica - najveći potencijal, ali i najveća ulaganja

Borovnica se već godinama smatra jednom od najprofitabilnijih voćnih kultura u Srbiji, ali početak proizvodnje zahteva ozbiljan kapital.

Za podizanje jednog hektara modernog zasada potrebno je uložiti od nekoliko desetina hiljada evra, posebno ako se koriste kvalitetne sadnice, sistem za navodnjavanje, protivgradna zaštita i odgovarajuća tehnologija uzgoja.

Pun rod borovnica dostiže uglavnom nakon nekoliko godina, a prinos može biti oko 10 i više tona po hektaru, u zavisnosti od uslova proizvodnje.

Najveća zarada ostvaruje se kada proizvođač ima dobar plasman, naročito kroz direktnu prodaju ili izvoz. Međutim, visoki troškovi proizvodnje znače da ova kultura nije za svakoga.

Lešnik - sporija investicija, ali dugoročna sigurnost

Lešnik je jedna od kultura koja privlači proizvođače jer ne zahteva svakodnevni intenzivan rad kao neke druge voćne vrste.

Početno ulaganje za hektar zasada može da iznosi nekoliko hiljada evra, dok ozbiljniji rod dolazi tek nakon više godina. Upravo zato se lešnik često posmatra kao dugoročna investicija.

Kada zasad dostigne punu proizvodnju, prinos može biti nekoliko tona po hektaru, a prihod zavisi od sorte, kvaliteta ploda i tržišne cene.

Prednost ove kulture je što lešnik ima široku primenu - koristi se u prehrambenoj industriji, konditorskim proizvodima i prodaje se kao sirovina.

Lavanda - mala površina, mogućnost dodatne zarade

Lavanda je poslednjih godina sve popularnija među manjim proizvođačima jer ne zahteva ogromne površine, a može da se koristi na više načina.

Osim prodaje suvog cveta, najveća zarada može se ostvariti kroz preradu - proizvodnju etarskog ulja, sapuna, kozmetike, mirisnih proizvoda i ukrasa.

Ulaganja u hektar lavande zavise od načina proizvodnje, ali su uglavnom manja nego kod intenzivnih voćnih zasada. Prvi ozbiljniji prihodi dolaze nakon nekoliko godina, kada biljka dostigne pun razvoj.

Stručnjaci upozoravaju da sama prodaja sirovog cveta uglavnom ne donosi najveću zaradu - dodatna vrednost je ključ uspeha.

Aronija - jednostavna za uzgoj, ali prodaja je najveći izazov

Aronija je godinama bila predstavljana kao veoma unosna kultura zbog otpornosti biljke i velike količine antioksidanasa u plodu. Međutim, iskustva proizvođača pokazala su da najveći problem često nije proizvodnja, već tržište.

Ova biljka zahteva manje zaštite od mnogih drugih voćnih vrsta i može da uspeva na različitim terenima. Kada zasad dostigne pun rod, prinos može biti nekoliko tona po hektaru, ali konačna zarada najviše zavisi od načina prodaje.

Ko prodaje samo svež plod otkupljivačima često ostvaruje skromniju zaradu zbog promenljivih cena. Veći potencijal imaju oni koji aroniju prerađuju u sokove, džemove, čajeve ili druge proizvode.

Koji posao na selu se danas najviše isplati?

Ne postoji univerzalni odgovor, jer uspeh zavisi od zemlje, klime, ulaganja i tržišta. Ipak, stručnjaci izdvajaju:

- Borovnica - za one koji imaju kapital i žele veću zaradu.

- Lešnik - za dugoročnu investiciju i stabilnu proizvodnju.

- Lavanda - za manje površine i dodatnu preradu.

- Aronija - za proizvođače koji imaju ideju kako da je plasiraju.

Najveća greška je saditi bez računice

Mnogi početnici naprave grešku jer biraju kulturu samo zato što su čuli da "donosi veliku zaradu". Međutim, stručnjaci upozoravaju da nijedna biljka sama po sebi ne garantuje uspeh.

Pre ulaganja potrebno je izračunati troškove sadnica, pripreme zemljišta, održavanja, berbe i pronaći kupca.

U 2026. godini najveću šansu imaju oni koji ne prodaju samo sirov proizvod, već stvaraju gotov proizvod - sok, ulje, prerađevinu ili brendiranu robu.

Poljoprivreda može biti ozbiljan biznis, ali samo za one koji joj pristupe kao poslu, a ne kao brzoj zaradi.

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