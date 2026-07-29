Nemački automobilski gigant BMW planira da smanji broj zaposlenih širom sveta, a najveći deo rezova očekuje se upravo u Nemačkoj.

Prema informacijama nemačkih medija, kompanija bi mogla da ukine oko 8.000 radnih mesta, uglavnom kroz prirodni odliv zaposlenih i program dobrovoljnog odlaska, piše Fenix.

Ukoliko bi sva smanjenja bila sprovedena u Nemačkoj, to bi značilo gubitak gotovo svakog jedanaestog radnog mesta među oko 84.000 zaposlenih u toj zemlji.

Najviše će biti pogođena administracija i razvoj

Program smanjenja broja zaposlenih trebalo bi da počne u oktobru i da traje do kraja 2027. godine.

Ponuda za dobrovoljni odlazak mogla bi da bude ponuđena za oko 40.000 zaposlenih u Nemačkoj, što predstavlja skoro polovinu tamošnje radne snage BMW-a.

Najviše bi mogli da budu pogođeni sektori koji nisu direktno povezani sa proizvodnjom:

administracija,

istraživanje i razvoj,

planiranje,

upravljanje projektima.

Posebno težak udar mogao bi da pretrpi Minhen, gde se nalazi sedište kompanije, ali i veliki deo istraživačkog i inovacionog centra.

BMW će za otpremnine izdvojiti milione

Radnici koji prihvate dobrovoljni odlazak dobiće otpremnine čiji će iznos zavisiti od plate i godina provedenih u kompaniji.

Prema navodima nemačkih medija, BMW planira da ove godine izdvoji trocifrenu milionsku sumu u evrima za ove isplate.

Detalji plana trebalo bi da budu predstavljeni nakon dogovora uprave kompanije i Radničkog saveta.

Kriza stigla i do BMW-a

BMW je dugo uspevao da se bolje nosi sa krizom nemačke automobilske industrije od konkurenata poput Volkswagena, Mercedesa, Audija i Porschea.

Ipak, problemi više nisu mogli da se izbegnu.

Kompanija se suočava sa nekoliko velikih izazova:

slabijom prodajom na kineskom tržištu,

rastućim pritiskom na cene,

visokim troškovima razvoja novih tehnologija,

američkim carinama,

skupom tranzicijom ka električnim vozilima.

Nedavno upozorenje o profitu dodatno je zabrinulo investitore i zaposlene, jer se očekuje da će rezultati poslovanja biti slabiji nego što je ranije planirano.

Nova električna linija donosi nadu

Iako BMW smanjuje troškove, kompanija beleži dobre rezultate sa novom generacijom električnih vozila poznatom kao Neue Klasse.

Prvi model iz ove serije, električni BMW iX3, proizvodi se u novoj fabrici u Debrecenu u Mađarskoj.

Kompanija navodi da je proizvodnja krenula veoma brzo, a interesovanje kupaca je veliko, sa ciljem da broj porudžbina uskoro dostigne 100.000 vozila.

Ipak, uspeh električnih modela za sada nije dovoljan da potpuno neutrališe pritiske koji dolaze sa tradicionalnih tržišta.

Nemačka auto-industrija prolazi kroz istorijsku promenu

Problemi BMW-a deo su šire krize koja pogađa čitavu nemačku automobilsku industriju.

Prema procenama stručnjaka, do 2035. godine mogla bi da nestane četvrtina radnih mesta u ovom sektoru.

Od 2019. godine nemačka automobilska industrija već je izgubila oko 100.000 radnih mesta, a očekuju se dodatna smanjenja.

Glavni razlozi su:

gubitak dela kineskog tržišta,

jačanje kineskih proizvođača električnih automobila,

prelazak sa motora sa unutrašnjim sagorevanjem na električna vozila,

visoki troškovi proizvodnje u Nemačkoj.

Prekretnica za nemačke proizvođače automobila

BMW, Volkswagen, Mercedes-Benz, Audi i Porsche nalaze se pred najvećom transformacijom u poslednjih nekoliko decenija.

Nekada neprikosnovena nemačka auto-industrija sada mora da se prilagodi novim pravilima tržišta, gde električni automobili, softver i konkurencija iz Kine postaju ključni faktori opstanka.

Za BMW će naredne godine pokazati da li će ulaganja u električnu budućnost doneti rezultate ili će kompanija morati da nastavi sa dodatnim merama štednje.

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