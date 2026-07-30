Na tržištu rada pojavljuje se novi fenomen koji stručnjaci nazivaju "job hugging" ili "grčevito držanje za posao", prenosi Index.hr.

Za razliku od ranije popularnog trenda "job hoppinga", kada su zaposleni često menjali kompanije u potrazi za napredovanjem i boljim uslovima, danas mnogi biraju da ostanu tamo gde jesu – čak i ako nisu zadovoljni platom, pozicijom ili radnim okruženjem.

Razlog više nije lojalnost poslodavcu, već strah od neizvesnosti.

Zašto se ljudi plaše promene posla?

Stručnjaci za tržište rada smatraju da je nekoliko faktora dovelo do promene ponašanja zaposlenih.

Među glavnim razlozima su:

rast troškova života;

neizvesnost na tržištu rada;

sporije zapošljavanje u pojedinim sektorima;

talasi otpuštanja u velikim kompanijama;

strah od toga kako će veštačka inteligencija uticati na pojedina zanimanja.

Mnogi zaposleni danas procenjuju da je sigurnija opcija da zadrže postojeći posao i redovna primanja nego da rizikuju prelazak u novu firmu gde ne znaju šta ih čeka.

Kada sigurnost postaje problem?

Na prvi pogled, manji broj odlazaka zaposlenih deluje kao dobra vest za kompanije.

Međutim, stručnjaci upozoravaju da stabilan broj zaposlenih ne znači uvek i zadovoljnu radnu snagu.

Mnogi ljudi koji ostaju na poslu zbog straha od promene vremenom mogu izgubiti motivaciju, manje se uključivati u nove projekte i biti manje spremni da razvijaju nove veštine.

Takva situacija može negativno uticati i na kompanije, jer nezadovoljni zaposleni često rade samo ono što moraju, bez dodatne inicijative i želje za napretkom.

Job hugging menja ponašanje zaposlenih

Dok je ranije promena posla često bila znak ambicije i želje za napredovanjem, danas ona za mnoge predstavlja rizik.

Zaposleni sve češće razmišljaju:

"Da li je sada pravi trenutak da menjam posao?"

"Šta ako ne pronađem ništa bolje?"

"Da li je sigurnije ostati tamo gde jesam?"

U takvoj atmosferi mnogi biraju poznato okruženje, čak i kada znaju da im posao više ne pruža zadovoljstvo.

Da li se ovaj trend vidi i u Srbiji?

Iako nema preciznih podataka koji bi pokazali koliko je „job hugging“ rasprostranjen u Srbiji, stručnjaci smatraju da su uslovi koji ga podstiču prisutni i na domaćem tržištu.

Inflacija prethodnih godina, rast životnih troškova i neizvesnost u pojedinim industrijama naveli su mnoge zaposlene da pažljivije razmišljaju pre nego što daju otkaz.

Zbog toga sve više ljudi ostaje na radnim mestima iako nisu potpuno zadovoljni zaradom, mogućnostima napredovanja ili atmosferom u kolektivu.

Hoće li ljudi ponovo početi češće da menjaju poslove?

Analitičari smatraju da će trend „job hugginga“ trajati sve dok zaposleni budu imali osećaj da je tržište rada nesigurno.

Ako se poveća broj kvalitetnih radnih mesta i kompanije ponovo počnu snažnije da se bore za dobre radnike, moguće je da će ljudi lakše donositi odluku o promeni poslodavca.

Do tada, mnogi će birati ono što im trenutno deluje najbezbednije – sigurnu platu i poznato radno mesto, čak i ako svakog jutra odlaze na posao koji više ne vole.

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