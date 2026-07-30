Do kraja 2026. godine najveću potražnju očekuju stručnjaci za zanate, tehnička zanimanja, energetiku, logistiku, IT sektor, ali i oblasti zdravstva i nege. Zajedničko za gotovo sva ova zanimanja jeste jedno - radnika nema dovoljno.

Zanatlije postaju novi "milioneri" tržišta rada

Godinama se govorilo da zanati gube vrednost, ali realnost na tržištu pokazuje potpuno suprotno. Dobri majstori danas imaju više posla nego što mogu da prihvate, a kvalitetan radnik često može da bira angažmane.

Posebno su traženi električari, vodoinstalateri, keramičari, varioci, monteri grejanja i klimatizacije, automehaničari i drugi majstori koji poseduju praktično znanje.

Razlog je jednostavan - građevinarstvo, industrija i održavanje objekata stalno traže nove radnike, dok je broj mladih koji se odlučuju za zanatska zanimanja godinama bio u padu.

Upravo zbog manjka kvalitetnog kadra, zarade dobrih zanatlija sve više se približavaju, a u pojedinim slučajevima i premašuju plate zaposlenih u tradicionalno cenjenim profesijama.

Vozači i dalje među najtraženijim radnicima

Transport i logistika ostaju sektori u kojima nedostaje ljudi. Profesionalni vozači kamiona, autobusa i specijalnih vozila već godinama su deficitarni, a očekuje se da će potražnja biti velika i narednih godina.

Na problem utiče više faktora - veliki broj vozača odlazi u zemlje Evropske unije, dok istovremeno raste potreba za transportom robe i dostavom.

Kompanije zbog toga sve češće nude bolje uslove, veće zarade i dodatne pogodnosti kako bi zadržale iskusne vozače.

IT više nije "laka zarada", ali stručnjaci ostaju traženi

IT sektor prošao je kroz period velikih promena. Posle godina kada su kompanije masovno zapošljavale početnike, danas se najviše traže ljudi sa konkretnim znanjem i iskustvom.

Najveće šanse imaju stručnjaci za veštačku inteligenciju, sajber bezbednost, analizu podataka, razvoj softvera i rad sa modernim tehnologijama.

Poslodavci sve više traže specijalizovane profile koji mogu odmah da doprinesu poslovanju, dok je za početnike konkurencija veća nego ranije.

Industriji nedostaju tehničari i inženjeri

Razvoj proizvodnje u Srbiji i regionu povećava potrebu za tehničkim kadrom. Fabrikama su potrebni operateri na mašinama, CNC operateri, tehničari održavanja, mehatroničari i inženjeri proizvodnje.

Poseban problem predstavlja to što obrazovni sistem ne uspeva uvek da obezbedi dovoljan broj radnika sa praktičnim znanjem koje kompanije traže.

Zbog toga poslodavci sve češće ulažu u dodatne obuke zaposlenih i prekvalifikacije.

Zdravstvo i nega traže nove radnike

Zbog starenja stanovništva, potražnja za radnicima u zdravstvu i oblasti nege nastavlja da raste.

Medicinske sestre i tehničari, negovatelji, gerontodomaćice i drugi stručnjaci iz ove oblasti biće među zanimanjima za koja će postojati stalna potreba.

Ovaj trend nije karakterističan samo za Srbiju, već i za veliki deo Evrope, gde nedostatak radnika u sektoru nege postaje jedan od najvećih izazova.

Nova radna mesta donosi i energetska tranzicija

Prelazak na obnovljive izvore energije otvara prostor za nova zanimanja. Razvoj solarnih elektrana, modernizacija elektroenergetskih mreža i povećanje energetske efikasnosti stvaraju potrebu za stručnjacima iz elektrotehnike i energetike.

Tražiće se elektroinženjeri, tehničari za solarne sisteme, stručnjaci za energetsku efikasnost i radnici koji mogu da održavaju nove energetske sisteme.

Veštine će vredeti više od diplome

Stručnjaci za zapošljavanje upozoravaju da će u narednom periodu najveću prednost imati ljudi koji poseduju konkretne veštine.

Diploma više nije dovoljna sama po sebi - poslodavci sve više traže iskustvo, praktično znanje i sposobnost brzog prilagođavanja promenama.

Ko bude spreman da nauči novi zanat, savlada digitalne alate ili se specijalizuje za traženu oblast, imaće mnogo veće šanse da pronađe stabilan i dobro plaćen posao.

Tržište rada do kraja 2026. godine biće obeleženo jednom velikom razlikom: neće najveći problem biti pronaći posao, već pronaći dovoljno radnika koji imaju znanje koje poslodavci traže.

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