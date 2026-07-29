Mnogi se plaše da će višegodišnja pauza u karijeri zatvoriti vrata budućim poslovima. Upravo je to bio najveći strah Ramje Rameš, inženjerke koja je nakon šest godina odsustva uspela da se vrati u svoju struku i nastavi karijeru u velikoj tehnološkoj kompaniji.

Njena priča pokazuje da odluka da se porodica stavi na prvo mesto ne mora da znači odustajanje od profesionalnih ambicija, piše Business insider.

Sve je počelo jednom teškom odlukom

Ramja je godinama radila u industriji poluprovodnika. Nakon iskustva u IBM-u zaposlila se u kompaniji GlobalFoundries, gde je gradila uspešnu karijeru.

Međutim, 2018. godine njen suprug dobio je poslovni angažman u Kanadi.

Porodica je morala da donese odluku - da se razdvoje na godinu dana ili da zajedno započnu novi život.

Odlučili su da ostanu zajedno, pa je Ramja dala otkaz i sa suprugom i ćerkom preselila se u Montreal.

Plan je bio da u Kanadi ostanu godinu dana, ali su pandemija virusa korona i rođenje drugog deteta potpuno promenili njihove planove.

Na kraju su se u Sjedinjene Američke Države vratili tek posle četiri i po godine.

Jezik, pandemija i deca promenili su sve

Po dolasku u Kanadu brzo je shvatila da joj poznavanje francuskog jezika nije dovoljno za posao u struci.

Iako je pohađala kurs jezika, većina oglasa za posao zahtevala je odlično poznavanje francuskog.

Zatim je stigla pandemija.

Vrtići su bili zatvoreni, a Ramja je ubrzo ostala trudna sa drugim detetom.

Umesto povratka na posao, odlučila je da vreme posveti porodici.

Kada su se vratili u SAD, nije odmah tražila zaposlenje. Dane je provodila sa sinom, vodila ga u park, biblioteku i na druženja sa vršnjacima.

Plašila se da je tržište rada više ne želi

Kako su godine prolazile, sve češće se pitala da li će ikada ponovo raditi posao koji voli.

Razmišljala je čak i o potpunoj promeni zanimanja.

Privlačila ju je organizacija događaja, razmišljala je i o poslu nastavnika na zameni, ali nijedna od tih opcija nije joj delovala kao pravi izbor.

Prelomni trenutak dogodio se kada su joj se javile bivše kolege.

Obavestili su je da se u njenom nekadašnjem timu otvorilo radno mesto i ohrabrili je da pošalje prijavu.

Iskustvo je bilo važnije od pauze u karijeri

Na razgovoru za posao niko nije pravio problem zbog višegodišnjeg odsustva.

Umesto toga, poslodavca je zanimalo kako rešava tehničke izazove i sarađuje sa kolegama.

Ramja smatra da joj je upravo dugogodišnje iskustvo pomoglo da dobije posao.

Kako kaže, kompaniji je bilo lakše da ponovo zaposli nekoga ko već poznaje posao nego da od početka obučava novog radnika.

Povratak nije bio jednostavan

Na posao se vratila u oktobru 2024. godine.

Prvih nekoliko nedelja bilo je veoma zahtevno.

Mnogo toga se promenilo - od internih sistema do načina rada.

Posebno joj je značila podrška koju je dobila kroz program namenjen zaposlenima koji se vraćaju na posao nakon duže pauze.

Dobila je mentora, dodatne obuke i redovne razgovore sa timom za ljudske resurse, što joj je znatno olakšalo prilagođavanje.

Danas na posao gleda drugačije

Ramja kaže da ju je život u drugoj zemlji, učenje novog jezika i višegodišnja pauza naučili strpljenju i upornosti.

Danas mnogo lakše traži pomoć od kolega i smatra da upravo zbog tog iskustva bolje rešava probleme nego ranije.

Ne krije da ni u jednom trenutku nije zažalila što je nekoliko godina posvetila odrastanju svoje dece.

Veruje da je karijeru moguće nastaviti i posle duže pauze, posebno kada postoje poslodavci koji pružaju podršku ljudima koji se vraćaju na tržište rada.

"Da ponovo biram, donela bih istu odluku. Vreme provedeno sa decom nema cenu, a posao može da sačeka", poručuje Ramja.

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