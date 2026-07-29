Nakon kratkog pada tokom pandemije, kruzeri ponovo beleže rekordnu potražnju, a broj putnika i prihodi najvećih svetskih kompanija nastavljaju snažno da rastu.

Prema podacima Međunarodnog udruženja kruzera (CLIA), prošle godine je na krstarenjima bilo više od 37 miliona ljudi širom sveta, što je najveći broj u istoriji.

Ove godine se očekuje više od 38 miliona putnika, dok bi do 2029. godine taj broj mogao da pređe 42 miliona. Stručnjaci ističu da su se potrošačke navike promenile.

Zašto putnici sve češće biraju kruzere

Građani danas češće odlažu kupovinu automobila, nameštaja ili druge skupe robe, ali nisu spremni da se odreknu putovanja i novih iskustava. To je posebno vidljivo u Nemačkoj, jednom od najvećih evropskih tržišta krstarenja.

Uprkos ekonomskom usporavanju, broj Nemaca koji idu na krstarenja nastavlja da raste, piše Dojče vele. Velika prednost Analitičari smatraju da je velika prednost krstarenja koncept "sve u jednom". Tokom jednog putovanja, putnici dobijaju smeštaj, obroke, zabavu, sportske sadržaje i velnes, dok posećuju više destinacija bez potrebe da organizuju prevoz ili menjaju hotel.

Današnja ponuda pokriva gotovo sve segmente tržišta - od pristupačnih krstarenja do luksuznih putovanja najvećim brodovima na svetu koji mogu da prime više od 7.500 putnika. Posebni programi su namenjeni porodicama, parovima, samcima i ljubiteljima muzike, gastronomije ili kulture.

Najveće tržište su i dalje Sjedinjene Američke Države, gde je prošle godine zabeleženo više od 20 miliona putnika na okeanskim krstarenjima, dok je Nemačka drugo najveće tržište sa skoro tri miliona putnika godišnje.Iako se na prvi pogled čini da kompanije većinu prihoda ostvaruju prodajom krstarenja, stručnjaci ističu da se najveći profit zapravo ostvaruje potrošnjom putnika na samom brodu. Specijalizovani restorani, velnes centri, kazina, prodavnice, izleti na obalu i prodaja pića donose znatno veće marže profita od samih karata, piše Dnevno.hr

Pošto putnici provode većinu vremena na brodu, veliki deo njihove potrošnje ostaje unutar iste kompanije. Koliko je takav model uspešan pokazuje primer Rojal Karibska grupe, koja je prošle godine ostvarila neto profit od više od četiri milijarde dolara. Svetskim tržištem krstarenja dominiraju tri američke kompanije - Karnival Korporacija, Rojal Karibska grupa i Norveška kruzna linija. Mnogi evropski brendovi, poput AIDA Kruizes ili Majn Šif, deo su ovih velikih međunarodnih grupa. Industrija krstarenja ostaje osetljiva na međunarodne krize.

Ratovi i krize nisu zaustavili bum kruzera

Tenzije na Bliskom istoku i problemi u Ormuskom moreuzu primorali su neke kompanije da promene rute poslednjih meseci, dok su neki brodovi privremeno blokirani u lukama. Deo putnika je morao da se vrati kući avionima, što je stvorilo dodatne troškove za brodare.

Rastuće cene goriva takođe povećavaju operativne troškove, što dovodi do privremenog otkazivanja nekih planiranih krstarenja do Persijskog zaliva. Međutim, za razliku od hotelskih kompleksa, kruzeri imaju veliku prednost - mogu relativno brzo da promene rute i preorijentišu se na druga tržišta. Zato najveće kompanije nastavljaju da se fokusiraju na Karibe, Mediteran i Baltičko more, gde potražnja ostaje veoma jaka. Uprkos rekordnim rezultatima, industrija se suočava sa ozbiljnim izazovima. Brodarske kompanije i dalje otplaćuju dugove nastale tokom pandemije, dok istovremeno ulažu ogromna sredstva u izgradnju novih brodova.

Jedan kruzer najnovije generacije danas košta između 1,5 i 2 milijarde dolara, što ga čini jednim od najskupljih turističkih projekata na svetu. Istovremeno, propisi o zaštiti životne sredine se pooštravaju, pa sve više novih brodova koristi tečni prirodni gas (TPG) ili druga goriva sa nižim emisijama.

Kompanije takođe ulažu u nove tehnologije kako bi ispunile sve strože standarde u evropskim i svetskim lukama. Stručnjaci smatraju da će održivost biti najveći izazov za industriju u godinama koje dolaze. Iako putnici podržavaju ekološki prihvatljivija rešenja, većina njih i dalje nije spremna da plati znatno veću cenu za održivije krstarenje, što brodarima otežava nadoknadu velikih ulaganja u zelene tehnologije.

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