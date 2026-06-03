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Sunđer poskupeo i do 70 odsto u Srbiji - proizvođači upozoravaju da stiže novi talas poskupljenja nameštaja
Rast cena nafte, poremećaji u snabdevanju i geopolitičke tenzije ozbiljno pogađaju domaću industriju nameštaja. Samo tokom aprila cena sunđera skočila je između 45 i 70 odsto, dok proizvođači upozoravaju da su pojedini materijali poskupeli toliko da je profit u sektoru praktično prepolovljen.
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