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Sunđer poskupeo i do 70 odsto u Srbiji - proizvođači upozoravaju da stiže novi talas poskupljenja nameštaja

Rast cena nafte, poremećaji u snabdevanju i geopolitičke tenzije ozbiljno pogađaju domaću industriju nameštaja. Samo tokom aprila cena sunđera skočila je između 45 i 70 odsto, dok proizvođači upozoravaju da su pojedini materijali poskupeli toliko da je profit u sektoru praktično prepolovljen.

Autor:  Dubravka Jovanović
03.06.2026.12:48
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Sunđer poskupeo i do 70 odsto u Srbiji - proizvođači upozoravaju da stiže novi talas poskupljenja nameštaja
Foto: Shutterstock
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Rast cena sirovina i repromaterijala poslednjih meseci stavio je domaću industriju nameštaja pred ozbiljne izazove. Najveći udar stigao je iz petrohemijskog sektora, pa je samo tokom aprila cena sunđera, jednog od ključnih materijala za proizvodnju sofa, garnitura i tapaciranog nameštaja, porasla između 45 i 70 odsto.

Pored sunđera, poskupeli su i drugi važni repromaterijali. Drveni pločasti materijali poput medijapana i univera skuplji su od 10 do 15 odsto, dok su cene pojedinih tkanina, bukve i čamovine porasle i do 20 procenata, prenosi Biznis.rs.

Proizvođači navode da rast cena dodatno podstiču geopolitičke okolnosti, skuplje sirovine i nestabilni lanci snabdevanja, zbog čega je planiranje proizvodnje postalo znatno teže nego prethodnih godina.

Sunđer postao najskuplja stavka u proizvodnji

Najveći pritisak dolazi od rasta cena nafte i prirodnog gasa, jer se poliuretanska pena, poznatija kao sunđer, proizvodi od petrohemijskih derivata. Poremećaji na globalnom tržištu energenata doveli su ne samo do viših cena, već i do problema u nabavci sirovina neophodnih za proizvodnju.

Fatmir Mavrić iz kompanije Drvoteks iz Novog Pazara kaže da je situacija toliko promenjena da je danas u mnogim slučajevima skuplje proizvoditi nameštaj od sunđera nego od žičanih jezgara.

"Samo tokom aprila pojedine vrste sunđera poskupele su između 45 i 70 odsto. Za određene kategorije očekuje se da će do leta cena biti gotovo duplo veća nego početkom godine. Materijal koji je koštao šest evra sada je oko 8,5 evra, a procene su da bi uskoro mogao da dostigne i 10 evra", navodi Mavrić.

Problem nije samo cena, već i nestašica sirovina

Sagovornici iz industrije upozoravaju da veći troškovi nisu jedini problem. Sve teže se dolazi do hemijskih komponenti potrebnih za proizvodnju sunđera, a rokovi isporuke postaju sve duži.

"Nama kao kupcima najveći problem je što sunđer plaćamo znatno skuplje, ali proizvođači se suočavaju sa ozbiljnim problemima u nabavci sirovina. Fabrika u Đakovici, od koje nabavljamo sunđer, unapred je platila hemijske agense u vrednosti od pola miliona evra i na isporuku čeka već dva meseca", kaže Mavrić.

Poskupeli štofovi, drvo i ostali materijali

Osim sunđera, značajno su poskupeli i mebl štofovi, drvna građa, boje i drugi materijali koji se koriste u proizvodnji nameštaja.

"Mebl i štofovi su poskupeli od 10 do 15 odsto, pojedine tkanine i do 20 procenata. Poskupela je i drvna građa, pa je tako parena bukva trenutno preko 70.000 dinara po kubiku, dok se ranije kretala između 50.000 i 55.000 dinara. Čamovina je takođe skuplja za oko 6.000 do 7.000 dinara po kubiku", ističe Mavrić.

Profit proizvođača prepolovljen

Poskupljenje sirovina direktno se odražava na profitabilnost kompanija. Kako navode proizvođači, marže koje su ranije iznosile oko 40 odsto sada su praktično prepolovljene.

"Kada saberete poskupljenja sunđera, štofova, drveta, energije i rada, marža koja je ranije bila oko 40 odsto sada je realno oko 20 procenata. Industrija će opstati, ali prostora za razvoj gotovo da nema", upozorava Mavrić.

Deset najvećih firmi ostvarilo veći profit od cele delatnosti

Prema podacima bonitetne kuće CompanyWall, domaća industrija nameštaja je tokom 2024. godine ostvarila ukupan prihod od 12,28 milijardi dinara, što predstavlja rast od 2,48 odsto u odnosu na godinu ranije.

Ukupna dobit sektora povećana je na 432,2 miliona dinara, ali je zanimljivo da je deset najvećih proizvođača zajedno ostvarilo profit od 450,5 miliona dinara, što je više od ukupne dobiti cele delatnosti.

To pokazuje da je veliki broj manjih proizvođača poslovao sa gubicima koji su umanjili ukupan rezultat sektora.

Nameštaj će poskupeti, ali ne drastično

Iako troškovi proizvodnje rastu, proizvođači procenjuju da poskupljenje nameštaja u maloprodaji neće biti veliko.

"Na garnituru od 100.000 dinara cena će otići na oko 105.000 dinara. Kupci to možda neće mnogo osetiti, ali nama tih pet odsto ne može da nadoknadi rast svih ostalih troškova", objašnjava Mavrić.

Prema njegovim procenama, cene nameštaja u prodavnicama mogle bi da porastu oko pet odsto tokom narednog perioda.

Hiljade radnih mesta zavise od ove industrije

Industrija nameštaja jedan je od ključnih privrednih sektora Raške oblasti. Od nje direktno zavisi između 3.000 i 4.000 radnih mesta, a zajedno sa građevinskim sektorom predstavlja okosnicu lokalne ekonomije.

Mavrić smatra da domaći proizvođači imaju veliki potencijal, ali da ih trenutno sputavaju visoki troškovi i ograničeno tržište.

Kupci traže praktična rešenja za manje stanove

Kada je reč o trendovima, proizvođači primećuju da kupci sve više biraju multifunkcionalni nameštaj prilagođen manjim stambenim prostorima.

"Danas su najtraženije manje ugaone garniture koje mogu da služe i za spavanje i za odlaganje stvari. Kupcima više nije presudan luksuz, već praktičnost i iskorišćenost prostora", zaključuje Mavrić.

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Srbija poskupljenje sunđer

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