Koliko košta da dete bude aktivan sportista - računica za najpopularnije sportove

Bavljenje sportom donosi brojne koristi za decu, ali za roditelje predstavlja i ozbiljan finansijski izdatak. Pored mesečne članarine, potrebno je kupiti opremu, plaćati utakmice, licence, lekarske preglede, turnire i putovanja, pa godišnji troškovi mogu da premaše i 100.000 dinara, u zavisnosti od sporta.

Najveći izdaci nisu uvek članarine, već oprema koja se redovno menja kako dete raste, kao i brojna takmičenja tokom godine.

Fudbal među najpristupačnijima, ali ni on nije jeftin

Fudbal je jedan od najpopularnijih sportova među decom u Srbiji, ali ni on više nije mali izdatak za porodični budžet.

Prosečni mesečni troškovi izgledaju ovako:

članarina: oko 3.000 dinara mesečno,

utakmice: oko 400 dinara po meču,

kopačke, štucne, dresovi i trenerke: od 15.000 do 35.000 dinara godišnje,

licence, lekarski pregledi i turniri: nekoliko hiljada dinara godišnje,

prevoz do utakmica i turnira – dodatni trošak koji zavisi od kluba.

Za dete koje redovno trenira i igra prvenstvene utakmice, roditelji tokom godine najčešće izdvoje između 90.000 i 120.000 dinara.

Koliko koštaju ostali sportovi?

Troškovi se razlikuju u zavisnosti od sporta, grada i kluba.

Košarka

članarina: 3.000–5.000 dinara,

oprema: 18.000–35.000 dinara,

godišnji trošak: oko 70.000–130.000 dinara.

Odbojka

članarina: 2.500–4.500 dinara,

oprema: 12.000–25.000 dinara,

godišnji trošak: 55.000–110.000 dinara.

Rukomet

članarina: 2.500–4.000 dinara,

godišnji trošak: oko 60.000–110.000 dinara.

Plivanje

članarina: 4.000–8.000 dinara,

oprema: 8.000–20.000 dinara,

godišnji trošak: 70.000–140.000 dinara.

Karate i džudo

članarina: 2.500–4.500 dinara,

godišnji izdaci: između 50.000 i 110.000 dinara.

Tenis je među najskupljim sportovima

Za razliku od ekipnih sportova, tenis zahteva znatno veća ulaganja.

Pored članarine, roditelji moraju da računaju na rekete, specijalnu obuću, loptice, individualne treninge i česta putovanja na turnire.

Godišnji troškovi lako mogu da premaše 200.000 dinara, a kod takmičarskog tenisa dostižu i nekoliko stotina hiljada dinara.

Najveći trošak često nisu treninzi

Roditelji ističu da mesečna članarina predstavlja samo deo ukupnih izdvajanja.

Dodatni troškovi uključuju:

sportsku opremu koja se često menja,

lekarske preglede,

sportske licence,

kotizacije za turnire,

prevoz,

kampove,

ishranu i druge potrebe tokom takmičarske sezone.

Kod dece koja treniraju više puta nedeljno i redovno učestvuju na takmičenjima, ukupni godišnji izdaci mogu biti znatno veći od početnih procena.

Sport ostaje važna investicija

Uprkos rastu troškova, mnogi roditelji smatraju da je bavljenje sportom jedno od najvažnijih ulaganja u razvoj deteta.

Osim fizičkog zdravlja, sport razvija radne navike, disciplinu, timski duh i odgovornost, zbog čega veliki broj porodica nastoji da, uprkos poskupljenjima, omogući deci redovne treninge.

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