Pre samo pet godina na porodično imanje u Podnovlju kod Doboja stigla je jedna magarica. Danas se na farmi nalazi oko 30 magaraca, a Sanja i Dražen Gavrić od proizvodnje magarećeg mleka obezbeđuju prihod za svoju porodicu, piše Blic.

Umesto da napuste selo u potrazi za sigurnijim poslom, odlučili su da ostanu na dedovini, razviju sopstvenu proizvodnju i sami obezbeđuju gotovo svu hranu za životinje. Kažu da je interesovanje za magareće mleko toliko veliko da trenutno ne mogu da proizvedu količine koje tržište traži.

Od jedne magarice do porodičnog biznisa

Uzgoj magaraca danas je postao glavni posao porodice Gavrić i izvor njihovih prihoda.

Iako mnogi smatraju da je reč o zahtevnom poslu, oni kažu da svakodnevna briga o životinjama nije previše komplikovana.

„Nisu teški za održavanje. Meni je najteža seča papaka“, kaže Dražen Gavrić.

Sanja objašnjava da je mužnja isključivo njen posao, dok joj u svakodnevnim obavezama pomaže svekrva.

„Što se tiče muže, to radim ja sama, a kada zatreba pomoć oko životinja, tu je svekrva“, kaže Sanja.

Magarećeg mleka nema dovoljno za sve kupce

Najveći deo prihoda ostvaruju prodajom magarećeg mleka, koje poslednjih godina beleži sve veću potražnju.

Međutim, proizvodnja je ograničena jer magarice daju male količine mleka.

Tokom perioda kada ima dovoljno ispaše, jedna magarica dnevno može da proizvede između tri i četiri decilitra mleka, dok se tokom zime količina smanjuje na svega jedan do dva decilitra.

Zbog toga, uprkos velikom interesovanju kupaca, porodica trenutno ne može značajno da poveća proizvodnju.

Sve što je potrebno za stoku proizvode sami

Kako bi smanjili troškove, Gavrići gotovo kompletnu hranu za životinje proizvode na sopstvenim njivama.

Na oko 150 dunuma uzgajaju kukuruz, dok je na dodatnih 80 dunuma zasejana pšenica, ječam i zob. Tokom godine kose više od 300 dunuma livada kako bi obezbedili dovoljno hrane za stoku.

Kažu da im najveći izazov predstavlja nedostatak dodatnog obradivog zemljišta, dok im postojeća mehanizacija znatno olakšava svakodnevni rad.

Izgradili mrežu stalnih kupaca

Dražen ističe da je najvažnije što su tokom godina stekli poverenje kupaca.

"Imam kvalitet mleka i imam svoje mušterije. Zadovoljan sam time. Meni više ne treba", kaže on.

Upravo zahvaljujući stalnim kupcima, porodica danas ima siguran plasman gotovo celokupne proizvodnje.

Ostali na selu i dokazali da poljoprivreda može da donese sigurnu zaradu

Porodica Gavrić smatra da uspeh nije došao preko noći, već kao rezultat dugogodišnjeg rada, ulaganja i podrške cele porodice.

Njihova priča pokazuje da i manja porodična gazdinstva mogu da izgrade održiv posao kada pronađu proizvod za kojim postoji velika potražnja. Iako proizvodnja magarećeg mleka ima svoja ograničenja, interesovanje kupaca i dalje premašuje količine koje ova farma može da proizvede.

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