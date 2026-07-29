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Nemačkoj nedostaju hiljade stručnjaka - plate do 4.000 evra, traže i radnike iz Srbije

Nemačka se suočava sa velikim nedostatkom stručnjaka za medicinsku opremu.

Autor:  Dubravka Jovanović
29.07.2026.15:10
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Nemačkoj nedostaju hiljade stručnjaka - plate do 4.000 evra, traže i radnike iz Srbije
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Nemačka se suočava sa ozbiljnim nedostatkom stručnjaka u proizvodnji medicinskih uređaja i pomagala, zbog čega sve više poslodavaca traži radnike i van svojih granica. Za kvalifikovane radnike iz Srbije to bi mogla da bude dobra prilika za zaposlenje, posebno ukoliko imaju iskustvo u optici, audiologiji ili proizvodnji medicinske opreme, piše Kamatica.

Prema podacima nove studije Centra za kompetencije radne snage (KOFA) pri Institutu za nemačku privredu (IW), prošle godine je u proseku ostalo nepopunjeno 4.389 od ukupno 7.267 radnih mesta u ovoj oblasti.

Koja zanimanja su najtraženija?

Najveći nedostatak radnika zabeležen je u zanimanjima koja zahtevaju stručnu obuku i rad sa pacijentima.

Posebno su traženi:

  • optičari,
  • stručnjaci za slušne aparate,
  • medicinski tehničari za audiologiju,
  • radnici u proizvodnji medicinske opreme,
  • servisni tehničari za medicinske uređaje.

Poslodavci navode da čak osam od deset konkursa za pojedine zanatske pozicije ostane bez odgovarajućih kandidata.

Zašto raste potražnja?

Glavni razlog je starenje stanovništva.

Kako broj starijih osoba raste, povećava se i potreba za naočarima, slušnim aparatima i drugim medicinskim pomagalima, dok broj kvalifikovanih radnika ne prati taj trend.

Posledice se već osećaju kroz duže rokove čekanja, manji izbor proizvoda i otežan pristup uslugama, posebno u manjim mestima.

Ko iz Srbije može da konkuriše?

Najveće šanse imaju kandidati koji imaju završenu stručnu školu ili odgovarajuće radno iskustvo u oblastima:

  • izrade i prilagođavanja naočara,
  • podešavanja i servisiranja slušnih aparata,
  • audiološke dijagnostike,
  • proizvodnje medicinske opreme,
  • servisiranja medicinskih uređaja.

Pored stručnog znanja, jedan od najvažnijih uslova jeste dobro poznavanje nemačkog jezika, jer zaposleni svakodnevno rade sa pacijentima i korisnicima.

Plate dostižu i 4.000 evra mesečno

Ova zanimanja spadaju među stabilnije profesije na nemačkom tržištu rada.

Prema dostupnim podacima:

  • stručnjaci za slušne aparate i medicinski tehničari za audiologiju mogu da očekuju bruto platu od 2.800 do 4.000 evra mesečno,
  • optičari u punom radnom vremenu zarađuju između 3.481 i 3.644 evra bruto mesečno,
  • početne plate nakon završene stručne obuke uglavnom se kreću između 1.900 i 2.400 evra bruto.

Visina zarade zavisi od iskustva, kvalifikacija, poslodavca i savezne pokrajine u kojoj se radi.

Zašto Nemačka ne može da pronađe dovoljno radnika?

Iako zemlja poslednjih godina aktivno pokušava da privuče kvalifikovane radnike iz inostranstva, stručnjaci upozoravaju da u ovom sektoru nije dovoljno imati samo tehničko znanje.

Rad sa medicinskim pomagalima podrazumeva svakodnevnu komunikaciju sa pacijentima, zbog čega su stručnost, odgovornost i dobro poznavanje nemačkog jezika ključni uslovi za zaposlenje.

Zbog toga nemački poslodavci i dalje imaju veliki broj nepopunjenih radnih mesta, a očekuje se da će potražnja dodatno rasti u narednim godinama.

Dobra prilika za kvalifikovane radnike iz Srbije

Za građane Srbije koji već imaju iskustvo u optici, audiologiji ili proizvodnji medicinske opreme, nemačko tržište rada moglo bi da ponudi stabilno zaposlenje, mogućnost stručnog usavršavanja i konkurentne zarade.

S obzirom na starenje stanovništva i rast potreba za medicinskim pomagalima, stručnjaci procenjuju da će potražnja za ovim profilima ostati visoka i u godinama koje dolaze.

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