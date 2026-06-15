Ministar odbrane Bratislav Gašić i ministarka privrede Adrijana Mesarović razgovarali su u Zrenjaninu sa građanima zainteresovanim za posao u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije, u okviru kampanje promocije zapošljavanja u državnom sistemu odbrane, piše Tanjug.

Cilj ovih aktivnosti je, kako je navedeno, da se građanima približe mogućnosti zaposlenja u jednom od najvećih i najsigurnijih državnih sistema.

Fokus na stabilna radna mesta i zapošljavanje u manjim sredinama

Tokom razgovora sa građanima, istaknuto je da država kroz saradnju Ministarstva odbrane, Ministarstva privrede i Nacionalne službe za zapošljavanje pokušava da otvori nova radna mesta, posebno u sredinama koje su ranije bile pogođene gašenjem privrednih pogona.

Poručeno je da je cilj da Srbija bude „zaposlena i razvijena zemlja“, uz jačanje domaćeg tržišta rada.

Vojska traži različite profile radnika

Prema navodima predstavnika sistema odbrane, Vojska Srbije trenutno ima potrebu za različitim profilima zaposlenih, među kojima su:

vozači

električari

mehaničari

krojači

rukovaoci kotlovima

kao i druga tehnička i stručna zanimanja

Kandidatima se, kako je rečeno, nudi i dodatna obuka za poslove za koje nemaju prethodna sertifikovana znanja.

Najave o obaveznom vojnom roku i nova zapošljavanja

Istaknuto je i da se Vojska Srbije priprema za vraćanje obaveznog vojnog roka, što bi u narednom periodu moglo da poveća potrebu za novim kadrovima.

Pored vojnih pozicija, otvorena su i radna mesta za civilna lica u sistemu odbrane.

Uslovi rada i primanja

Prema navodima zvaničnika, uslovi rada u Vojsci Srbije su, u odnosu na raniji period, značajno poboljšani, uz:

veće zarade i primanja

dodatne naknade za stanovanje

mogućnosti stručnog usavršavanja

Saradnja institucija i lokalnih zajednica

Predstavnici lokalne samouprave u Zrenjaninu ocenili su da ovakvi događaji omogućavaju građanima direktan uvid u dostupna radna mesta i lakši pristup informacijama o zapošljavanju.

Nacionalna služba za zapošljavanje istakla je da kroz sajmove i programe aktivno povezuje poslodavce i kandidate, posebno u saradnji sa državnim institucijama.

Zaključak

Kampanja zapošljavanja u sistemu odbrane deo je šire državne strategije usmerene na jačanje zapošljavanja i popunjavanje kadrovskih potreba u Vojsci Srbije i Ministarstvu odbrane.

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