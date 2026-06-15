Ministar odbrane Bratislav Gašić i ministarka privrede Adrijana Mesarović razgovarali su u Zrenjaninu sa građanima zainteresovanim za posao u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije, u okviru kampanje promocije zapošljavanja u državnom sistemu odbrane, piše Tanjug.
Cilj ovih aktivnosti je, kako je navedeno, da se građanima približe mogućnosti zaposlenja u jednom od najvećih i najsigurnijih državnih sistema.
Fokus na stabilna radna mesta i zapošljavanje u manjim sredinama
Tokom razgovora sa građanima, istaknuto je da država kroz saradnju Ministarstva odbrane, Ministarstva privrede i Nacionalne službe za zapošljavanje pokušava da otvori nova radna mesta, posebno u sredinama koje su ranije bile pogođene gašenjem privrednih pogona.
Poručeno je da je cilj da Srbija bude „zaposlena i razvijena zemlja“, uz jačanje domaćeg tržišta rada.
Vojska traži različite profile radnika
Prema navodima predstavnika sistema odbrane, Vojska Srbije trenutno ima potrebu za različitim profilima zaposlenih, među kojima su:
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vozači
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električari
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mehaničari
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krojači
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rukovaoci kotlovima
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kao i druga tehnička i stručna zanimanja
Kandidatima se, kako je rečeno, nudi i dodatna obuka za poslove za koje nemaju prethodna sertifikovana znanja.
Najave o obaveznom vojnom roku i nova zapošljavanja
Istaknuto je i da se Vojska Srbije priprema za vraćanje obaveznog vojnog roka, što bi u narednom periodu moglo da poveća potrebu za novim kadrovima.
Pored vojnih pozicija, otvorena su i radna mesta za civilna lica u sistemu odbrane.
Uslovi rada i primanja
Prema navodima zvaničnika, uslovi rada u Vojsci Srbije su, u odnosu na raniji period, značajno poboljšani, uz:
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veće zarade i primanja
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dodatne naknade za stanovanje
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mogućnosti stručnog usavršavanja
Saradnja institucija i lokalnih zajednica
Predstavnici lokalne samouprave u Zrenjaninu ocenili su da ovakvi događaji omogućavaju građanima direktan uvid u dostupna radna mesta i lakši pristup informacijama o zapošljavanju.
Nacionalna služba za zapošljavanje istakla je da kroz sajmove i programe aktivno povezuje poslodavce i kandidate, posebno u saradnji sa državnim institucijama.
Zaključak
Kampanja zapošljavanja u sistemu odbrane deo je šire državne strategije usmerene na jačanje zapošljavanja i popunjavanje kadrovskih potreba u Vojsci Srbije i Ministarstvu odbrane.
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