Utvrđen je Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, kojim se olakšice za zapošljavanje novih lica usklađuju sa propisima o kontroli državne pomoći, preneo je Tanjug.

Kako se navodi utvrđen je i Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica, kojim se nastavlja usklađivanje poreskog sistema Srbije sa propisima Evropske unije u oblasti oporezivanja.

Predložene izmene doprineće ispunjavanju obaveza iz pristupnih pregovora i obezbediti predvidiv i moderniji poreski okvir. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana, koji je takođe danas utvrđen, predviđa izmene poreskih olakšica za zapošljavanje, u skladu sa pravilima o kontroli državne pomoći i strateškim obavezama Srbije.

Utvrđen je i Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o duvanu, kojim se preciziraju ovlašćenja inspekcijskih organa, pomeraju rokovi za primenu pojedinih obaveza u vezi sa obeležavanjem duvanskih proizvoda i uvode nova pravila za evidentiranje i stavljanje u promet zatečenih zaliha.



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