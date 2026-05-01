Vučić je u obraćanju građanima koji su da dočekali ispred Mašinske škole, rekao da su u Pančevo već dovedene dve velike fabrike, CTF i Brose, i izrazio uverenje da će ih biti još u budućnosti.

Naveo je da je ostalo i da se završe radovi na rekonstrukciji Gimnazije ''Uroš Predić'' u Pančevu, rekonstrukciji vodovodne mreže u Vojlovici i vodovod Banatsko Novo Selo - Kačarevo.

''Ali i mnogo puteva po okolnim mestima, da dodatno podignemo Pančevo, ali ne samo Pančevo, već i sve okolne opštine, od Opova, Alibunara, Kovina i sve druge opštine Južnobanatskog okruga. Moraćemo još mnogo da radimo i u Beloj Crkvi, Vršcu, Plandištu i verujem da ćemo imati snage svi zajedno da to učinimo'', rekao je Vučić u obraćanju građanima.

Naveo je da su građane Pančeva više od godinu dana blokaderi maltretirali i da su protestovali zbog čega god im je palo na pamet, čak i zbog izgradnje igrališta za decu.

''Nikada ništa za ovaj grad nisu uradili, a nama ostaje da gledamo kako ćemo stvarno da popravljamo uslove u bolnicama, da sačuvamo i odbranimo Rafineriju, da sačuvamo radna mesta za naše ljude, i uz vašu podršku, dragi narode, siguran sam da ćemo uspeti. Uveren sam da ćemo uspeti da sačuvamo i životni standard građana i ne samo da ga sačuvamo, već da ga unapredimo'', rekao je Vučić.

Dodao je da to nije nimalo lako, imajući u vidu situaciju u svetu i naglasio da su za Srbiju najvažniji mir i stabilnost.

''Da odbranimo i sačuvamo i zajedničkim napornim radom, uspećemo da guramo zemlju napred. Čestitam vam Paznik rada! Bez rada uspeha nema, bez rada napretka nema. Rad, ozbiljnost i odgovornost uvek su pobeđivali'', istakao je Vučić.

Zahvalio je građanima na veličanstvenom dočeku i naveo da je ponosan na njihovu podršku.

''Beskrajna zahvalnost, mnogo vas volim, a uskoro se spremite, Srbija pobeđuje'', rekao je Vučić.

Predsednik Vučić je potom obišao trening centar za dualno i celoživotno obrazovanje i razgovarao sa učenicima i profesorima Mašinske škole, piše Tanjug.

Otvaranju trening centra za dualno i celoživotno obrazovanje u Pančevu prisustvuju i ministar prosvete Dejan Vuk Stanković, ministarka privrede Adrijana Mesarović, predsednica Pokrajinske vlade Maja Gojković, ambasadorka Nemačke u Srbiji Anke Konrad i gradonačelnik Pančeva Aleksandar Stevanović.

