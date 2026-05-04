Ipak, politička i regulatorna rascepkanost čini izbor zemlje za širenje poslovanja sve složenijim.



Prema novom istraživanju Conference Boarda, globalnog poslovnog istraživačkog centra, Danska je najatraktivnija evropska zemlja za zapošljavanje u 2026. godini.



Prednost joj donose snažan ekosistem veština, visoka produktivnost i umereni troškovi rada.



Na drugom mestu nalazi se Švajcarska, koja je ostvarila maksimalnih 100 poena u kategoriji talenata i veština, ali i dalje ostaje izazovna zbog visokih troškova života i poslovanja. Irska je treća, zahvaljujući fleksibilnom tržištu rada i snažnoj poslovnoj kulturi.



Top 10 listu uglavnom čine zemlje severne Evrope i manje, ali bogate ekonomije, koje se ističu prilagodljivošću, stabilnim institucijama i kvalitetnom radnom snagom.



Velike ekonomije i njihovi problemi



Nemačka je jedina zemlja iz G7 koja se našla među prvih deset. Ipak, suočava se sa padom broja radno sposobnog stanovništva, rastućim troškovima rada i sporim procesom digitalizacije. Posebno loše ocenjena je konkurentnost radne snage.



Ujedinjeno Kraljevstvo zauzima 12. mesto. I dalje trpi posledice regulatorne neizvesnosti nakon Bregzita, ali zadržava snažan potencijal zahvaljujući fleksibilnom tržištu rada, razvijenom uslužnom sektoru i bogatoj bazi talenata.



Francuska i Italija - sličan plasman, različiti problemi



Francuska se nalazi na 18. mestu, a ograničavaju je rigidni propisi, složena administracija i manjak fleksibilnosti tržišta rada.



Italija, koja je 20. na listi, ne pati od nedostatka veština, već od slabog pretvaranja znanja u produktivnost, sporih inovacija i izazova u upravljanju.



Na samom dnu rang-liste nalaze se Kipar, Grčka, Hrvatska, Poljska, Slovačka i Bugarska, koje su osvojile manje od 30 poena.



Šta poslodavci najviše traže?



Prema anketi među direktorima ljudskih resursa, ključni faktor pri zapošljavanju su odgovarajuće veštine zaposlenih (51 odsto). Slede visoka produktivnost i tehnološke sposobnosti (28 odsto), kao i konkurentni porezi na rad (28 odsto), pišu Novosti.



Najmanje važnim faktorom ocenjena je jednakost prilika na tržištu rada.



