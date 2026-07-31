Prema zvaničnim podacima, u julu je registrovano 3,007 miliona nezaposlenih, što je za 71.000 više u odnosu na jun, odnosno za 28.000 više u poređenju sa istim periodom prošle godine, prenosi Handelsblat. Stopa nezaposlenosti u Nemačkoj porasla je za 0,2 procentna poena i sada iznosi 6,4 odsto, dodaje se u saopštenju.

Prema rečima člana uprave Savezne agencije za rad Danijela Tercenbaha, rast nezaposlenosti u julu uglavnom je posledica sezonskih faktora, ali se nastavlja i slaba kretanja na tržištu rada koja traju već nekoliko meseci.

U Nemačkoj tokom jula broj nezaposlenih tradicionalno raste zbog početka letnje pauze. Mnogi mladi po završetku školovanja ili stručnog osposobljavanja privremeno ostaju bez posla, pojedini ugovori o radu ističu krajem kvartala, dok poslodavci često odlažu novo zapošljavanje do završetka godišnjih odmora, piše Tanjug.

Granica od tri miliona nezaposlenih poslednji put je premašena u aprilu, kada je u Nemačkoj bilo registrovano oko 3,008 miliona ljudi bez zaposlenja.

BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:

Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na Tiktoku, Fejsbuku i na našoj Instagram stranici.