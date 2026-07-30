Američka ekonomija zabeležila je slabiji rast nego što se očekivalo u drugom kvartalu, dok je inflacija i dalje ostala iznad cilja Federalnih rezervi. Najnoviji podaci pokazuju da se privredna aktivnost usporava, ali da ključni delovi ekonomije i dalje pokazuju otpornost, piše CNBC.

Bruto domaći proizvod (BDP) SAD porastao je za 1,5% u periodu od aprila do juna, prema podacima Ministarstva trgovine. Rezultat je bio ispod očekivanja ekonomista, koji su prognozirali rast od 1,8%, nakon povećanja od 2,1% u prvom kvartalu.

Podaci o BDP-u SAD i inflaciji ponovo su stavili fokus na pitanje koliko će Federalne rezerve još dugo zadržavati restriktivnu monetarnu politiku.

Inflacija u SAD i dalje iznad cilja Feda

Poseban izveštaj pokazao je da je indeks cena lične potrošnje (PCE), najvažniji pokazatelj inflacije za Federalne rezerve, u junu mesečno smanjen za 0,1%. Ipak, na godišnjem nivou inflacija je iznosila 3,7%, što je i dalje značajno iznad cilja centralne banke od 2%.

Bazna inflacija, koja isključuje promene cena hrane i energije, porasla je 0,1% na mesečnom nivou, dok je godišnja stopa iznosila 3,3%.

Iako Fed zvanično prati ukupni PCE indeks, mnogi njegovi zvaničnici smatraju da bazna inflacija bolje pokazuje dugoročne trendove kretanja cena.

Fed zadržao kamatne stope zbog inflatornih pritisaka

Najnoviji ekonomski pokazatelji objavljeni su dan nakon odluke Federalnih rezervi da zadrže referentnu kamatnu stopu u rasponu od 3,5% do 3,75%.

Odluka nije doneta jednoglasno. Tri člana odbora glasala su za drugačiji pristup, navodeći zabrinutost zbog sporog napretka u borbi protiv inflacije.

Za Fed je trenutno najveći izazov balansiranje između kontrole cena i očuvanja ekonomskog rasta.

Američka potrošnja ostaje glavni oslonac ekonomije

Iako je naslovni podatak o rastu BDP-a bio slabiji, detalji iz izveštaja pokazuju da ekonomija nije izgubila svu snagu.

Lična potrošnja, koja čini najveći deo američke privrede, povećana je za 2,1% u drugom kvartalu, nakon skromnog rasta od 0,4% u prethodnom periodu.

Još jedan važan pokazatelj – konačna prodaja privatnim domaćim kupcima – porasla je snažnih 3,9%, što ukazuje da domaća tražnja ostaje stabilna.

Zalihe i državna potrošnja usporili rast

Slabiji rezultat BDP-a najvećim delom posledica je pada zaliha i smanjene državne potrošnje.

Zalihe privatnog sektora smanjene su za 0,7%, dok je savezna državna potrošnja pala za 0,3%, što je direktno umanjilo ukupni rast privrede.

Privatne investicije povećane su za 0,5%, izvoz je porastao za 0,5%, dok je uvoz smanjen za 1,5%.

Šta novi podaci znače za američku ekonomiju?

Najnoviji podaci pokazuju složenu sliku američke ekonomije. Rast BDP-a SAD je usporio, ali snažna potrošnja domaćinstava pokazuje da privreda još nije izgubila osnovnu stabilnost.

Istovremeno, inflacija ostaje najveći problem za Federalne rezerve, koje moraju da odluče kada će biti pravi trenutak za eventualno smanjenje kamatnih stopa.

Kretanje BDP-a SAD i inflacije u narednim mesecima biće ključni pokazatelj za tržišta, investitore i kreatore ekonomske politike.

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