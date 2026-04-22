Vučić je na prijemu naglasio da nam je veoma stalo do prisustva nemačkih kompanija u Srbiji.

"Za mene je posebna čast što večeras mogu da vam se obratim. Govorila je malopre ambasadorka Konrad o tome kolika je bila trgovinska razmena 2001. godine, kolika je bila 2015. godine. Tako je 2014. godine Nemačka bila četvrti spoljnotrgovinski partner Republike Srbije. Ispred Nemačke bili su Italija, Ruska Federacija i Bosna i Hercegovina. Nemačka je danas ubedljivo prva, već desetu ili jedanaestu godinu, u zavisnosti koju metodologiju koristite, ubedljivo najveći spoljnotrgovinski partner Republike Srbije", naveo je Vučić, prenosi Tanjug.

On je istakao da smo uspeli da podignemo nivo naše spoljnotrgovinske razmene na preko 10 milijardi evra, da imamo 87 odsto pokrivenosti uvoza izvozom, a čak i više u pojedinim godinama i to zahvaljujući nemačkim kompanijama.

"Ne zato što smo mi nešto osmislili, već zato što su nemačke kompanije ulagale u našu zemlju i što se nalaze u lancu snabdevanja ili autoindustriji ili neke druge važne industrije u Nemačkoj. Nisam zato slučajno mnogo puta govorio da kada se Nemačka zakašlje u ekonomskom smislu, da mi ovde u Srbiji dobijamo upalu pluća. To govori o značaju Nemačke, o njenom uticaju na naša privredna kretanja, na stanje makroekonomske stabilnosti", rekao je Vučić.

On je ukazao da su 2014. godine nemačke kompanije zapošljavale, po različitim statistikama, između 17.000 i 21. 000 ljudi, dok danas zapošljavaju četiri do 4,5 puta više ili preko 80. 000 ljudi.

"I uprkos odlasku manjih pojedinih kompanija, radno intenzivnih, i zbog toga što smo povećali minimalne zarade i zbog toga što imamo previše bolovanja i zbog mnogih drugih razloga, dolaze druge kapitalno intenzivne kompanije i one koje su nama od ogromnog značaja, koje su do sada već ulagale veliki novac, koje žele ovde da ostanu", naveo je Vučić.

On je predstavnicima AHK i Nemačke zahvalio za izuzetan trud, za ogromnu energiju koju su uložili u razvoj odnosa dve zemlje i u dolazak nemačkih kompanija.

"Srbi, naši građani, veruju nemačkim kompanijama, vole da rade u nemačkim kompanijama zato što znaju da one kompanije, posebno sa porodičnom dugom tradicijom, ne dolaze da ostanu ovde godinu, dve ili pet, već dolaze da ostanu dugo, da ostanu zauvek. I mi smo zbog toga uvek posebno srećni kada nemačke firme investiraju u našu zemlju. Ja uvek pažljivo slušam reči ljudi iz nemačkog rukovodstva, kao i reči ambasadorke Konrad. Razumem primedbe, sa mnogim primedbama sam saglasan, svakako, ima i moje krivice, svakako ima i krivice drugih naših ljudi. Sva vaša kritička pitanja uvek su dobrodošla i gledaćemo da pružimo najbolji mogući odgovor. Možda bismo i mi imali neka kritička pitanja, ali ću to da ostavim za neku drugu priliku", rekao je Vučić.

Kako je naveo, za nas je od ključnog značaja da se ova veoma dobra saradnja nastavi.

"I trudio sam se da i ličnim primerom pokažem koliko mi je stalo do prisustva nemačkih kompanija na ovom prostoru. I zato ne mogu da podnesem činjenicu da nismo u stanju da rešimo problem energetski u Kostolcu sa KfW-om i Siemensom toliko vremena i lično ću se postarati da taj problem koliko ove nedelje ili najkasnije početkom sledeće nedelje bude rešen", istakao je predsednik .

Prema njegovim rečima, uveren je da ćemo i taj problem da rešimo.

"Juče sam išao u dva mala mesta u Banatu, prošao sam pored više nemačkih fabrika u Pančevu, a pomislio sam kakva bi budućnost Pančeva bila da nema nemačkih kompanija. Sumorna. Budućnost je blistava i velika, želimo još više investicija iz Nemačke. Nemačka i kada nema dovoljno sredstava vrati se na visoke procente stope rasta, a to će značiti i dodatno investiranje u Srbiju. Uložićemo mnogo truda da izvršimo neophodne reforme i promene", naveo je Vučić.

Kako je Vučić naveo, mi polažemo mnogo nada u EXPO, sopstveni rast, a ništa od toga ne bismo mogli da postignemo da nije vaše lepe i uspešne zemlje.

"Hoću da vam kažem da smo mi mnogo truda uložili. Pojedine nemačke investitore sam lično primao po 10-12 puta. Nije lako rešavati probleme sa trafo-stanicom. Nismo kasnili sa subverncijama ni dana, nismo menjali poreze nijednom u poslednjih 10 dana, a smanjivali smo radne doprinose i poreze, imali smo stabilan kurs dinara, trudili se da obezbedimo najbolji ekonomski ambijent", rekao je predsednik.

Vučić izjavio je da je Srbija u prethodnim godinama privlačila više od 60 odsto stranih direktnih investicija na celom Zapadnom Balkanu i istakao da će se nastaviti sa trudom kako bi zemlja postala još bolja destinacija za strana ulaganja.

"Dakle, Srbija 60 odsto, svi ostali nešto manje od 40 odsto, moram da kažem da je Srbija danas 50 odsto bruto domaćeg proizvoda Zapadnog Balkana, da je Srbija 55 odsto izvoza ukupnog Zapadnog Balkana. Ipak smo mnoge stvari uspeli da uradimo, iako sam siguran da mnogo toga dobrog dolazi u budućnosti i da će nam još mnogo rada, posvećenosti, odlučnosti, podrške i pomoći tek biti potrebno", rekao je Vučić na svečanom prijemu povodom obeležavanja 25 godina privredne saradnje između Nemačke i Srbije,

Naša stopa javnog duga, kako je rekao Vučić, 2012. godine bila je 79 odsto više u odnosu na BDP, danas je 41 posto. To govori i o punoj fiskalnoj ekonomiji Srbije.

Predsednik Srbije izrazio je zahvalnost svim nemačkim investitorima, kao i predstavnicime Nemačke-srpske privredne komore na ogromnom trudu i poverenju koje su pokazali prema Srbiji u prethodnim godinama.

"Mi ćemo se truditi da sebe popravimo, da našu zemlju učinimo još boljom destinacijom", rekao je Vučić.

Povodom 25 godina nemačko-srpske privredne saradnje, Nemačko-srpska privredna komora ne obeležava samo jubilej već otvara i novu fazu partnerstva u kojoj inovacije, digitalizacija i veštačka inteligencija postaju centralni pokretači razvoja.

