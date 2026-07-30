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Jedna ikonica na telefonu može da uništi promet - stručnjaci upozoravaju da vremenske aplikacije često stvaraju pogrešan utisak

Meteorolozi upozoravaju da vremenske aplikacije često pojednostavljuju prognozu, zbog čega ljudi menjaju planove, a sezonski biznisi trpe gubitke.

Autor:  Dubravka Jovanović
30.07.2026.15:08
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Jedna ikonica na telefonu može da uništi promet - stručnjaci upozoravaju da vremenske aplikacije često stvaraju pogrešan utisak
DexonDee/shutterstock.com
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Vremenske aplikacije postale su deo svakodnevice. Većina ljudi pre izlaska iz kuće pogleda prognozu na telefonu i na osnovu jedne ikonice odluči da li će promeniti planove, piše Business insider.

Ipak, meteorolozi i vlasnici sezonskih biznisa upozoravaju da upravo taj pojednostavljeni prikaz vremena može imati ozbiljne posledice – ne samo za građane, već i za lokalnu ekonomiju.

Jedna ikonica, a promet manji i do 50 odsto

Dženifer Hadad Miler, vlasnica prodavnice suvenira i opreme za plažu u njujorškom Koni Ajlendu, kaže da joj se promet gotovo prepolovi kada vremenske aplikacije prikažu kišu, čak i ako ona na kraju uopšte ne padne.

"Vreme je naš posao. Od prognoze zavisi koliko ćemo zaraditi tog dana", kaže ona.

Kako navodi, godinama je pratila razliku između prognoza i stvarnog vremena, jer je primetila da mnogi kupci odustaju od dolaska čim na telefonu vide simbol oblaka ili kiše.

Problem nije u prognozi, već u načinu prikaza

Stručnjaci ističu da meteorološke prognoze nikada nisu bile preciznije.

Današnje prognoze nastaju analizom ogromne količine podataka – od satelitskih snimaka i radara do meteoroloških stanica i naprednih računarskih modela koji koriste i veštačku inteligenciju.

Međutim, sav taj složeni sistem na ekranu mobilnog telefona često se svodi na jednu ikonicu sunca ili oblaka.

Klimatski naučnik Danijel Svejn sa Univerziteta Kalifornije objašnjava da upravo tu nastaje problem.

"Jedan simbol ne može da prikaže sve nijanse prognoze. Kiša može da traje desetak minuta ili da padne nekoliko kilometara dalje, ali korisnik vidi samo oblak i zaključi da će ceo dan biti loš", objašnjava on.

Ljudi često pogrešno tumače prognozu

Meteorolozi upozoravaju da veliki broj ljudi ne razume ni procenat verovatnoće padavina.

Na primer, kada aplikacija prikazuje 20 odsto šanse za kišu, to ne znači da će kiša padati tokom 20 odsto dana niti da će zahvatiti celo područje.

To predstavlja verovatnoću da će određena količina padavina pasti na delu posmatrane oblasti.

Zbog pogrešnog tumačenja mnogi potpuno menjaju planove, iako se vremenski uslovi često pokažu mnogo povoljnijim nego što su očekivali.

Posledice osećaju restorani, plaže i zabavni parkovi

Istraživanje predstavljeno na skupu Američkog ekonomskog udruženja pokazalo je da preterano pesimistične prognoze mogu da smanje broj posetilaca i potrošnju u lokalnim sredinama čak i kada vreme ostane lepo.

Najviše su pogođeni:

  • restorani i kafići;

  • plaže;

  • zabavni i vodeni parkovi;

  • golf tereni;

  • prodavnice koje zavise od turista i lepog vremena.

Vlasnici ovih biznisa ističu da im nije problem kada zaista pada kiša, već kada ljudi ostanu kod kuće zbog prognoze koja se na kraju ne ostvari.

Meteorolozi imaju jasan savet

Stručnjaci smatraju da vremenske aplikacije mogu biti koristan vodič za brz pregled vremena, ali ne bi trebalo da budu jedini izvor informacija.

Za preciznije planiranje preporučuju detaljne radarske mape, lokalne meteorološke prognoze i informacije koje objašnjavaju kada se očekuju padavine, koliko će trajati i da li će pogoditi baš određenu lokaciju.

Jedna ikonica na ekranu može biti praktična, ali ne može da prikaže svu složenost vremenske prognoze.

Zbog toga meteorolozi savetuju da pre nego što otkažete izlet, odlazak na bazen ili vikend u prirodi pogledate detaljniju prognozu, jer se iza simbola kiše često krije sasvim lep dan.

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