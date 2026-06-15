Posla ima, ali ne za sve - zašto današnje tržište rada deli radnike

Dok se u nekim sektorima beleži snažno zapošljavanje, drugi i dalje osećaju posledice usporavanja, posebno u kancelarijskim i tehnološkim poslovima, piše Business insider.
Najnoviji podaci ukazuju da je ukupno zapošljavanje u SAD-u na najjačem nivou u poslednje dve godine, ali istovremeno raste i osećaj nesigurnosti među radnicima koji traže posao.
Snažan rast zaposlenosti, ali ne svuda isto
U maju je u SAD-u otvoreno 172.000 novih radnih mesta, što je znatno više od očekivanja analitičara. Prethodni meseci su takođe revidirani naviše, što pokazuje da tržište rada ulazi u stabilniju fazu rasta.
Najveći rast beleže:
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ugostiteljstvo i turizam
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javni sektor
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zdravstvo
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građevinarstvo
Ovi sektori trenutno „drže“ tržište rada i pokazuju da potražnja za radnicima i dalje postoji, posebno u uslužnim delatnostima i javnim projektima.
Jedna slika, dve realnosti tržišta
Iako brojke deluju optimistično, realnost za tražioce posla nije ista u svim industrijama.
U sektoru tehnologije i informacija i dalje se oseća stagnacija, dok finansijski sektor beleži pad zaposlenosti. To znači da su pojedina zanimanja i dalje znatno teža za pronalazak nego pre nekoliko godina.
Ekonomisti ističu da je današnje tržište rada podeljeno:
- dok jedni sektori zapošljavaju, drugi ostaju "zatvoreni" za nove radnike.
Otpuštanja nisu presudna za celu ekonomiju, ali jesu za pojedince
Iako se u medijima često ističu otpuštanja u velikim kompanijama poput tehnoloških giganata, stručnjaci naglašavaju da ta otpuštanja ne menjaju ukupnu sliku tržišta rada.
Međutim, za ljude koji ostanu bez posla, posledice su veoma stvarne — i često teške.
Upravo ta razlika između „makro slike“ i lične realnosti postaje jedan od najvećih izazova današnjeg tržišta rada.
Problem koji se ne vidi odmah: dugoročna nezaposlenost
Jedan od zabrinjavajućih trendova jeste rast dugoročne nezaposlenosti. Više od četvrtine nezaposlenih u SAD-u bez posla je duže od šest meseci.
To pokazuje da, iako se posao „otvara“, nije lako ponovo ući u sistem zapošljavanja.
Mnogi poslodavci i dalje traže specifične veštine, dok se kandidati iz „zasićenih“ sektora teško prebacuju u druge industrije.
Plate gube trku sa inflacijom
Dodatni pritisak dolazi iz pravca plata koje više ne uspevaju da prate rast cena.
To znači da, iako ljudi rade i zapošljavanje raste, realna kupovna moć mnogih domaćinstava slabi.
Najviše se oseća kod srednje klase, gde su troškovi hrane, goriva i stanovanja i dalje visoki i teško ih je smanjiti.
Šta ovo znači u praksi?
Tržište rada danas ne može da se posmatra kroz jednu sliku.
S jedne strane, postoje industrije koje se brzo oporavljaju i šire, dok s druge strane postoji grupa radnika koja se suočava sa dugim periodima traženja posla i nesigurnošću.
U tom razmaku između „dobrih brojki“ i „ličnog iskustva“ krije se prava slika današnjeg tržišta rada.
Za mnoge ljude to znači da posao postoji - ali ne nužno u njihovoj oblasti, niti pod uslovima na koje su navikli.
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