Kada je američko Ministarstvo trgovine 16. maja 2019. godine stavilo Huawei na listu za sankcije, malo ko je mogao da predvidi dugoročne posledice te odluke. Ograničenja su kompaniji presekla pristup velikom delu naprednih čipova, proizvodnih kapaciteta i međunarodnog lanaca dobavljača, ali su istovremeno pokrenula mnogo širi zaokret u kineskoj industriji poluprovodnika.

Predsednik Huawei-a Xu Zhijun sada tvrdi da su američke mere, nenamerno, pomogle Kini da ubrza izgradnju sopstvenog lanca za razvoj i proizvodnju čipova. Prema njegovim rečima, upravo je pritisak iz SAD naterao Huawei, kineske dobavljače i širu industriju da mnogo brže krenu u domaći razvoj ključnih tehnologija, piše Weixin, prenosi Benchmark.

Huawei sankcije su ubrzale kinesku industriju čipova

Huawei je pre sankcija u najvećoj meri zavisio od stranih proizvodnih kapaciteta, posebno kod naprednih mobilnih i procesora za računare. Kada je pristup takvim kapacitetima ograničen, kompanija je morala da promeni strategiju i prilagodi dizajn čipova onome što je moglo da se proizvede unutar Kine.

Xu priznaje da Huawei nije u idealnoj poziciji i da je kineska proizvodnja čipova i dalje nekoliko godina iza najnaprednijih svetskih rešenja. Ipak, smatra da je napredak veliki, jer su ograničenja primorala kompaniju da razvija domaće alternative, umesto da čeka povratak starog modela snabdevanja.

„Da nas Sjedinjene Države nisu naterale, naša zemlja, naša kompanija i naša industrija ne bi mogle da urade ovako nešto”, rekao je Xu. Dodao je da, na neki način, zahvaljuje SAD zato što su omogućile da kineski lanac industrije poluprovodnika zaista poraste.

Pritisak se nije zaustavio samo na Huawei-u. Prema njegovom objašnjenju, sankcije su ubrzale ulaganja u domaći dizajn čipova, proizvodne procese, pomoćne tehnologije i saradnju između projektanata, fabrika i istraživačkih institucija. Umesto oslanjanja na strane dobavljače, kineska industrija je morala da gradi više sopstvenih rešenja paralelno.

Huawei je tokom tog perioda morao da redizajnira hardverske platforme, prilagodi čipove dostupnim proizvodnim procesima i pronađe načine da održi postojeće proizvode u životu. Kompanija je, prema navodima, razvila stotine čipova prilagođenih alternativnim domaćim proizvodnim uslovima.

To ne znači da su problemi rešeni. Kina i dalje zaostaje u najnaprednijoj proizvodnji poluprovodnika, naročito u poređenju sa vodećim svetskim fabrikama. Međutim, Huawei sada tvrdi da je najvažnija promena već napravljena: domaći ekosistem više nije samo rezervna opcija, već strateški pravac koji podržavaju kompanije, dobavljači i država.

Zato američke sankcije za Huawei ostaju ozbiljan udarac, ali i trenutak koji je promenio smer i mobilisao čitavu industriju. Ideja je bila da se kompanija ograniči, ali je pritisak istovremeno otvorio prostor za ubrzani rast kineskog lanca za razvoj i proizvodnju čipova.

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