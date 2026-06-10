Sve više žena iz Srbije odlazi na sezonske i stalne poslove u inostranstvo, a Francuska je među najčešćim destinacijama kada je reč o radu u domaćinstvima. Iako se na prvi pogled čini da je posao čistačice jednostavan i fizički lak, iskustva pokazuju da realnost često izgleda potpuno drugačije.

Prema iskustvima žena koje rade u ovom sektoru, satnica se najčešće kreće oko 15 evra po satu, uz varijacije u zavisnosti od grada, vrste posla i dogovora sa poslodavcem. U većim gradovima i kod zahtevnijih domaćinstava satnica može biti i viša, dok se u manjim mestima uglavnom zadržava na ovom nivou.

Radno vreme najčešće traje oko pet sati dnevno, ali upravo taj period ume da bude izuzetno intenzivan. Poslovi su jasno strukturisani, a od radnica se očekuje da u kratkom roku završe veliki broj zadataka, često bez mnogo pauza.

Šta sve podrazumeva posao u domaćinstvu u Francuskoj?

Za razliku od Srbije, gde se čišćenje najčešće svodi na osnovno sređivanje doma, u Francuskoj su očekivanja znatno šira i detaljnija. Posao može da obuhvati:

kompletno čišćenje i sređivanje enterijera

pranje i detaljno čišćenje prozora

brisanje zidova i površina koje se retko održavaju

peglanje i sređivanje veša

održavanje dvorišta i spoljnog prostora

organizaciju i generalno „dubinsko“ čišćenje doma

Zbog ovako širokog spektra obaveza, mnoge radnice ističu da pet sati često nije dovoljno da se sve završi u zadatom roku.

"Nekada se desi da za pet sati ne mogu da stignem da završim sve što su mi dali. Stvarno je mnogo obaveza. Onda se vlasnica kuće uključi i pomogne kako ne bih ostala duže od dogovorenog", ispričala je Danijela za Bizportal.

Razlika u standardima i očekivanjima

Ono što posebno naglašavaju žene koje rade ovaj posao jeste razlika u pristupu. Dok se u Srbiji čišćenje domaćinstva uglavnom vezuje za osnovno održavanje higijene, u Francuskoj su standardi viši i preciznije definisani.

Poslodavci često očekuju sistematičan rad, detaljnost i doslednost, što ovaj posao čini fizički i organizaciono zahtevnijim nego što se na prvi pogled čini.

Zarada veća, ali i tempo ozbiljniji

Iako je satnica od oko 15 evra znatno viša nego u Srbiji, rad u domaćinstvima u Francuskoj traži dobru kondiciju, brzinu i sposobnost da se više zadataka obavi u kratkom vremenu.

Za mnoge žene iz Srbije to je prilika za bolju zaradu, ali i posao koji donosi potpuno drugačiji radni ritam i očekivanja nego kod kuće.

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