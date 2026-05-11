Sezona berbe voća u Srbiji uglavnom počinje krajem maja i traje tokom leta i jeseni. Kolika će biti zarada tokom sezonskih poslova u 2026. godini zavisi od vrste voća koje se bere, načina obračuna zarade, po kilogramu ili po dnevnici, ali i od učinka samih berača.



Sa početkom sezone, od jagoda u maju, preko malina, pa do šljiva i jabuka, među najtraženijim radnicima na seoskim gazdinstvima nalaze se upravo berači voća.



Prošle godine dnevnica berača malina iznosila je oko 6.000 dinara, uz tri obroka dnevno i obezbeđen smeštaj za radnike. Tokom mesec dana rada u berbi malina moguće je zaraditi i do 180.000 dinara.



Berba malina najčešće traje između tri i četiri nedelje, odnosno od 15 do 30 dana, uglavnom od juna do sredine ili kraja jula, pošto plodovi ne sazrevaju u isto vreme. Maline se beru u 12 do 15 navrata, a dužina trajanja berbe zavisi od sorte i vremenskih prilika.



Radni dan obično počinje već oko pet ili pola šest ujutru i traje do mraka. Posao se obavlja i tokom visokih temperatura, uz kraće pauze, zbog čega se smatra veoma zahtevnim.



Zarada od berbe jagoda u Srbiji tokom 2026. godine kreće se između 3.000 i 5.000 dinara. Rad se uglavnom plaća po kilogramu ili po fiksnoj dnevnici, a sezona traje približno tri meseca.



Sezona berbe borovnica traje od šest do osam nedelja, najčešće od sredine juna. Cena borovnica je nedavno premašila 2.000 dinara po kilogramu, što je posledica visokih troškova ručne berbe, piše 24 sedam.



Dnevnica za orezivanje voća u Srbiji tokom 2026. godine razlikuje se u zavisnosti od iskustva radnika. Iskusni rezači mogu da zarade i do 9.000 dinara dnevno, dok oni sa manje iskustva uglavnom zarađuju oko 6.000 dinara. Visina zarade zavisi i od vrste voća, starosti zasada i složenosti posla.



