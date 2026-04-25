Plavorepa tuna, teška 243 kilograma, ulovljena je u prefekturi Aomori, a kupljena je 5. januara na ribljoj pijaci Tojosu u Tokiju, preneo je Kjodo.

Nakon kupovine, tuna je isečena u glavnom restoranu lanca i služena širom Japana.

Predsednik kompanije Kijoši Kimura rekao je da će restorani nastaviti da nude visokokvalitetnu tunu, dok je Ginisov sertifikat uručen 20. aprila, prenosi Tanjug.

Ovo je druga titula za kompaniju, nakon što je 2013. godine postavila prethodni rekord.

Prema podacima vlasti Tokija, ovogodišnja ponuda je najviša od 1999. godine, uz značajan rast cena poslednjih godina.

