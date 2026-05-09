Medijska grupa „Trump Media & Technology Group (TMTG)ˮ povezana sa predsednikom Sjedinjenih Američkih Država Donaldom Trampom, koji kontroliše 41 odsto akcija kompanije, zabeležila je u prvom kvartalu ove godine gubitak od 406 miliona dolara, dok je prihod iznosio oko 900.000 dolara.



„TMTGˮ je, kako navodi „HuffPostˮ vlasnik društvene mreže „Truth Socialˮ, gde Tramp objavljuje svoje saopštenja, ali i platforme za striming „Truth+ˮ.



Kompanija, koja je ušla na berzu 2024. godine i deluje i u finansijskim servisima, prethodno je najavila prikupljanje 2,5 milijardi dolara za ulaganje u kriptovalute, oblast u koju je predsednik SAD masovno investirao poslednjih meseci.



Međutim, vrednost kriptovaluta je naglo pala, a kurs bitkoina je sa više od 126.000 dolara početkom oktobra pao na oko 80.000 dolara, što je znatno uticalo na bilans „TMTGˮ.



Kompanija je bila obavezna da ažurira vrednost svojih investicija iako nije prodavala, što je rezultovalo gubitkom od 406 miliona dolara u prvom kvartalu.



„TMTGˮ je u istom periodu ostvario prihod od 900.000 dolara, što je simbolično za kompaniju vrednu 2,47 milijardi dolara na berzi.



Kompanija navodi da nastavlja „da se fokusira na razvoj infrastrukture i publike u pripremi za buduće monetizovane funkcionalnostiˮ.



Pored toga, „TMTGˮ je u procesu spajanja sa američkom kompanijom „TAEˮ, koja razvija tehnologiju nuklearne fuzije, prenosi Tanjug.



BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:





Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na Tiktoku, Fejsbuku i na našoj Instagram stranici.