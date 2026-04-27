Prema analizi Najt Franka, trenutno u svetu ima 3.110 milijardera, a očekuje se da će taj procenat porasti za 25 odsto u narednih pet godina, na 3.915.



Istovremeno, brzo raste i broj multimilionera, osoba čija imovina vredi najmanje 30 miliona dolara.



Njihov broj porastao je sa 162.191 u 2021. godini na 713.626 danas, što je povećanje od više od 300 odsto, navodi konsultantska kuća.



Lijam Bejli, direktor istraživanja u toj kompaniji, izjavio je da su bogatstva milijardera i milionera dodatno ubrzana profitima iz tehnološkog sektora, posebno u oblasti veštačke inteligencije.



"Mogućnost širenja poslovanja nikada nije bila veća. To omogućava brzo stvaranje velikih bogatstava, uz snažan uticaj tehnologije i veštačke inteligencije", rekao je on.



Istraživanje pokazuje da će broj milijardera najbrže rasti u naftom bogatoj Saudijskoj Arabiji, gde bi mogao da se više nego udvostruči, sa 23 u 2026. na 65 u 2031. godini.



U Poljskoj se, takođe, očekuje više nego dvostruki rast, sa 13 na 29 milijardera, dok bi u Švedskoj broj mogao da poraste za 81 odsto, sa 32 na 58.

Istovremeno, jaz između najbogatijih i najsiromašnijih u svetu nastavlja da raste, piše B92.



Prošle godine izveštaj o globalnoj nejednakosti pokazao je da manje od 60.000 ljudi - 0,001 odsto svetske populacije, kontroliše tri puta više bogatstva nego celokupna najsiromašnija polovina čovečanstva.



