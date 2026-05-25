TRoškovi su ove godine dodatno porasli zbog poskupljenja garderobe, restorana, muzike i fotografisanja.

Pripreme za jedno od najvažnijih večeri u životu srednjoškolaca danas roditelje često koštaju između 60.000 i 120.000 dinara, a u pojedinim slučajevima i znatno više, u zavisnosti od grada, želja maturanata i standarda proslave, piše Telegraf biznis.

Najveći trošak u čitavoj organizaciji uglavnom predstavlja mesto u restoranu ili hotelu gde se održava matursko veče. Cene po osobi u većim gradovima, posebno u Beogradu i Novom Sadu, značajno su više nego prethodnih godina, pa roditelji za jedno mesto često izdvajaju od 6.000 do 12.000 dinara, u zavisnosti od lokacije, menija i programa.

Međutim, tu troškovi tek počinju.

Za devojke se posebna pažnja posvećuje haljinama, šminki, frizuri i obući, dok momci uglavnom biraju odela, košulje i cipele. Kada se na to dodaju troškovi fotografisanja, dekoracije, prevoza i eventualnog iznajmljivanja automobila, konačna cifra za mnoge porodice postaje ozbiljan udar na kućni budžet.

Roditelji ističu da je matura nekada bila mnogo skromnija, dok je danas prerasla u događaj koji sve više podseća na glamurozne proslave i luksuzna venčanja.

Posebno su poskupeli restorani i hoteli, jer su povećani troškovi hrane, pića i organizacije događaja. Upravo zbog toga jedna od najskupljih stavki u roditeljskom budžetu ostaje „stolica“ u restoranu.

U manjim gradovima troškovi su nešto niži, ali i tamo ukupna organizacija mature retko može da prođe bez nekoliko desetina hiljada dinara. Mnogi roditelji zato mesecima unapred planiraju troškove, dok pojedini maturanti tokom godine rade sezonske ili honorarne poslove kako bi sami finansirali deo svojih želja za matursko veče.

Iako veliki broj porodica smatra da su cene preterane, većina roditelja ipak pokušava da svojoj deci omogući veče koje će pamtiti čitav život.

Jer, kako mnogi kažu, matura se slavi samo jednom, ali se danas plaća kao pravo malo slavlje luksuza.

