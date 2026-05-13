Putovanja vozom kroz Evropu uskoro bez komplikacija - stiže jedinstvena karta

Cilj predloga je jednostavnije planiranje, rezervacija i kupovina karata za regionalna, međugradska i prekogranična putovanja, uz veću zaštitu putnika tokom celog puta.

Komesar za održivi saobraćaj i turizam Apostolos Cicikostas istakao je da bi nova pravila trebalo da potpuno promene iskustvo putovanja kroz Evropu.

„Evropljani će jednim klikom moći da planiraju, upoređuju i kupuju karte za više vrsta prevoza“, izjavio je Apostolos Cicikostas.

Današnji sistemi stvaraju velike probleme

Prema navodima Komisije, trenutni sistemi rezervacija u Evropi su fragmentisani i često otežavaju organizaciju putovanja, posebno kada je potrebno kombinovati više železničkih kompanija.

Putnici danas često imaju problem da:

pronađu najbolju rutu

uporede cene

rezervišu prekogranična putovanja

ostvare prava u slučaju propuštene veze

„Pronalaženje najbolje rute može biti teško, upoređivanje cena je frustrirajuće. Rezervacija prekograničnih putovanja je previše komplikovana, a prava putnika u slučaju propuštene veze su nejasna. Ukratko, Evropa u većini slučajeva ima vrlo dobru železničku infrastrukturu, ali još uvek nemamo zaista besprekorno iskustvo za putnike“, rekao je Cicikostas, piše Index.hr.

Dodao je da bi novi predlozi upravo to trebalo da promene.

„Jedno putovanje, jedna karta“

Jedna od ključnih promena jeste uvođenje sistema za kupovinu jedinstvene karte za putovanja koja uključuju više železničkih prevoznika.

Putnici bi mogli da pronađu, uporede i kupe više različitih usluga kroz jednu transakciju i na jednoj platformi.

Komisija ovaj model opisuje principom:

„Jedno putovanje, jedna karta“.

Veća prava putnika

Nova pravila predviđaju i dodatnu zaštitu putnika u slučaju problema tokom putovanja.

Ako putnik zbog kašnjenja propusti narednu vezu, sistem bi trebalo da omogući:

pronalaženje alternativnog prevoza

povraćaj novca

isplatu odštete





Šta sledi

O konačnoj verziji novih pravila odlučivaće Savet Evropske unije i Evropski parlament.

Istovremeno, države članice moraće da ubrzaju razmenu podataka o prevozu kako bi novi sistem mogao da funkcioniše bez komplikacija.

