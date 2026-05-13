Turizam

Putovanja vozom kroz Evropu uskoro bez komplikacija - stiže jedinstvena karta

Evropska komisija predstavila je nova pravila koja bi trebalo značajno da olakšaju putovanja širom Evrope, posebno kada je reč o putovanjima vozom kroz više država.

Autor:  Nina Stojanović
13.05.2026.15:02
Mala država, ekonomski gigant - nema valutu, aerdrom, vojsku, a svaki građanin živi kao kralj
 Mala država, ekonomski gigant - nema valutu, aerdrom, vojsku, a svaki građanin živi kao kralj
FED dobija novog guvernera - Senat potvrdio imenovanje Kevina Vorša
 FED dobija novog guvernera - Senat potvrdio imenovanje Kevina Vorša
Cilj predloga je jednostavnije planiranje, rezervacija i kupovina karata za regionalna, međugradska i prekogranična putovanja, uz veću zaštitu putnika tokom celog puta.

„Evropljani će jednim klikom moći...“

Komesar za održivi saobraćaj i turizam Apostolos Cicikostas istakao je da bi nova pravila trebalo da potpuno promene iskustvo putovanja kroz Evropu.

Putovanje najdužim vozom na svetu - 20 sati buke, prašine i neizdržive vrućine, više o tome pročitajte OVDE

„Evropljani će jednim klikom moći da planiraju, upoređuju i kupuju karte za više vrsta prevoza“, izjavio je Apostolos Cicikostas.

Današnji sistemi stvaraju velike probleme

Prema navodima Komisije, trenutni sistemi rezervacija u Evropi su fragmentisani i često otežavaju organizaciju putovanja, posebno kada je potrebno kombinovati više železničkih kompanija.

Putnici danas često imaju problem da:

  • pronađu najbolju rutu
  • uporede cene
  • rezervišu prekogranična putovanja
  • ostvare prava u slučaju propuštene veze

„Pronalaženje najbolje rute može biti teško, upoređivanje cena je frustrirajuće. Rezervacija prekograničnih putovanja je previše komplikovana, a prava putnika u slučaju propuštene veze su nejasna. Ukratko, Evropa u većini slučajeva ima vrlo dobru železničku infrastrukturu, ali još uvek nemamo zaista besprekorno iskustvo za putnike“, rekao je Cicikostas, piše Index.hr.

Dodao je da bi novi predlozi upravo to trebalo da promene.

„Jedno putovanje, jedna karta“

Jedna od ključnih promena jeste uvođenje sistema za kupovinu jedinstvene karte za putovanja koja uključuju više železničkih prevoznika.

Putnici bi mogli da pronađu, uporede i kupe više različitih usluga kroz jednu transakciju i na jednoj platformi.

Komisija ovaj model opisuje principom:

„Jedno putovanje, jedna karta“.

Veća prava putnika

Nova pravila predviđaju i dodatnu zaštitu putnika u slučaju problema tokom putovanja.

Ako putnik zbog kašnjenja propusti narednu vezu, sistem bi trebalo da omogući:

  • pronalaženje alternativnog prevoza
  • povraćaj novca
  • isplatu odštete

Šta sledi

O konačnoj verziji novih pravila odlučivaće Savet Evropske unije i Evropski parlament.

Istovremeno, države članice moraće da ubrzaju razmenu podataka o prevozu kako bi novi sistem mogao da funkcioniše bez komplikacija.

Grad bez kiše - stanovnici unapred znaju kada će pasti nekoliko kapi i o tome danima razgovaraju
Grad bez kiše - stanovnici unapred znaju kada će pasti nekoliko kapi i o tome danima razgovaraju

Mala država, ekonomski gigant - nema valutu, aerdrom, vojsku, a svaki građanin živi kao kralj
Mala država, ekonomski gigant - nema valutu, aerdrom, vojsku, a svaki građanin živi kao kralj

Srpski turisti najčešće automobilom putuju na crnogorsko primorje - koliko košta put do mora
Srpski turisti najčešće automobilom putuju na crnogorsko primorje - koliko košta put do mora

Pivo 4 evra, apartman 150 - Hrvatska diže cene u sezoni letovanja, Crna Gora ih zamrzla, Albanija eksplodirala
Pivo 4 evra, apartman 150 - Hrvatska diže cene u sezoni letovanja, Crna Gora ih zamrzla, Albanija eksplodirala

Jedna od najmanje posećenih zemalja izgleda kao tropski raj iz snova
Jedna od najmanje posećenih zemalja izgleda kao tropski raj iz snova

Banja koja osvaja Srbiju - lekovita voda, priroda, smeštaj može da se nađe i za 1.200 dinara 
Banja koja osvaja Srbiju - lekovita voda, priroda, smeštaj može da se nađe i za 1.200 dinara 

Raj na zemlji, mesta nema - turisti u šoku, cene ležaljki i suncobrana idu i do 3.000 evra 
Raj na zemlji, mesta nema - turisti u šoku, cene ležaljki i suncobrana idu i do 3.000 evra 

Ne mogu da je sruše sa trona - za najpopularniju destinaciju među Srbima vlada veliko interesovanje
Ne mogu da je sruše sa trona - za najpopularniju destinaciju među Srbima vlada veliko interesovanje

Grčka presekla - stanovnici besni zbog turista, vlada uvodi oštre mere da spasi ostrva
Grčka presekla - stanovnici besni zbog turista, vlada uvodi oštre mere da spasi ostrva

Ostrvo gde nema ničega - ni prodavnica, ni bankomata, ni trajekta...
Ostrvo gde nema ničega - ni prodavnica, ni bankomata, ni trajekta...

