Što je vozilo skuplje, finansijski gubitak kupca može biti veći, posebno kod novijih i premijum polovnih automobila.

Istraživanje pokazuje da se situacija razlikuje širom Evrope, piše B92.

Najveći uticaj na cenu manipulisana kilometraža ima u Nemačkoj, gde može da poveća vrednost vozila za čak 49,3 odsto, dok su iza nje Belgija i Francuska.

Problem dodatno otežava činjenica da mnoge države i dalje ne razmenjuju podatke o istoriji vozila na dovoljno efikasan način.

Zbog toga kupci često nemaju potpuni uvid u stvarnu kilometražu i servisnu istoriju automobila koji se uvoze.

Stručnjaci savetuju da se pre kupovine polovnog automobila obavezno proveri njegova istorija.

Na taj način moguće je utvrditi da li je kilometraža menjana, kada je do toga došlo i za koliko kilometara, čime se mogu izbeći skupa prevara i neplanirani troškovi nakon kupovine.

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