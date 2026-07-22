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Poskupljenje im se obilo o glavu - čuveni proizvođač čokolade morao da snizi cene

Čak ni najpoznatija imena u svetu čokolade nisu imuna na reakciju kupaca.

Autor:  Dubravka Jovanović
22.07.2026.11:46
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Poskupljenje im se obilo o glavu - čuveni proizvođač čokolade morao da snizi cene
OlhaTsiplyar/shutterstock.com
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Švajcarski gigant Lindt & Sprüngli, čiji proizvodi decenijama važe za simbol kvaliteta i luksuza, morao je da promeni pristup nakon što je povećanje cena dovelo do pada prodaje, prenosi Kamatica.

Kompanija je u prvoj polovini godine zabeležila slabije rezultate, a posebno se osetilo smanjenje potražnje tokom uskršnjih praznika, kada su Lindtovi proizvodi tradicionalno među najtraženijima.

Kupci nisu prihvatili nova poskupljenja

Lindt je prethodno povećao cene svojih proizvoda u proseku za 11,8 odsto na nivou cele grupacije.

Međutim, tržište je reagovalo drugačije nego što je kompanija očekivala.

Kupci u velikim evropskim zemljama, poput Velike Britanije, Nemačke i Švajcarske, počeli su češće da biraju jeftinije alternative.

Iako su prihodi kompanije ukupno pali za 0,9 odsto, pravi problem se vidi u količini prodate čokolade koja je smanjena čak 7,5 odsto.

To pokazuje da potrošači nisu samo manje kupovali, već su aktivno menjali navike i tražili povoljnije proizvode.

Zlatni Lindt zečići ostali neprodati

Poseban udarac za kompaniju bio je tokom uskršnjih praznika.

Prepoznatljivi Lindt zlatni zečići sa crvenom trakom i zvončićem, jedan od najpoznatijih proizvoda ovog brenda, ostali su na pojedinim policama neprodati.

Za kompaniju koja je godinama gradila imidž premium proizvođača, to je bio jasan signal da su kupci postali mnogo osetljiviji na cenu.

Lindt sada spušta cene i pojačava marketing

Iz kompanije su poručili da su, nakon reakcije tržišta, odlučili da prilagode cene određenih proizvoda i pojačaju marketinške aktivnosti u pojedinim regionima.

Cilj je da se povrati prodaja i ponovo privuku kupci koji su prešli na jeftinije brendove.

Izvršni direktor Lindta, Adalbert Lehner, naveo je da kompanija već sprovodi mere koje bi trebalo da pomognu oporavku prodaje tokom narednog perioda.

Zašto je čokolada sve skuplja?

Problem sa cenama nije nastao samo zbog odluke proizvođača.

Industrija čokolade već duže vreme trpi posledice rekordnog rasta cena kakaa, glavne sirovine za proizvodnju čokolade.

Najveći problem predstavljaju vremenske nepogode u zapadnoj Africi, regionu iz kojeg dolazi najveći deo svetskog kakaa.

Suše i obilne padavine smanjile su proizvodnju, što je dovelo do velikog rasta troškova za proizvođače širom sveta.

Proizvođači biraju između dve opcije

Kompanije koje proizvode čokoladu poslednjih godina pokušavaju da pronađu način da zadrže profit.

Neke su direktno povećale cene, dok su druge pribegle takozvanoj šrinkflaciji.

To znači da proizvod ostaje približno iste cene, ali se smanjuje njegova gramaža ili količina pojedinih sastojaka.

Kupci tako često imaju utisak da cena nije značajno promenjena, iako zapravo dobijaju manje proizvoda.

Kupci odlučuju koliko daleko brendovi mogu da idu

Slučaj Lindta pokazuje da ni najjači brendovi nisu izuzetak kada potrošači počnu pažljivije da planiraju kupovinu.

U vremenu inflacije i rasta troškova života, kupci sve češće porede cene i biraju proizvode koji nude najbolji odnos kvaliteta i vrednosti.

Za velike kompanije poruka je jasna – poskupljenje ima granicu koju tržište može da prihvati.

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