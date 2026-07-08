Sporazum će omogućiti i proširenje Brodkomove fabrike u Koloradu, preneo je Rojters.



Ugovor, koji će važiti najmanje do 2031. godine, obuhvata isporuku radiofrekventnih FBAR filtera, specijalizovanih čipova koji omogućavaju bežičnu komunikaciju Eplovih uređaja, koje dve kompanije zajednički razvijaju već nekoliko godina.



Brodkom će u okviru dogovora investirati 1,5 milijardi dolara (oko 1,28 milijardi evra) u proširenje proizvodnog pogona u gradu Fort Kolins, u saveznoj državi Kolorado.



Očekuje se da će u toj fabrici biti proizvedeno najmanje 15 milijardi čipova.



Epl je naveo da je ovaj sporazum deo njegove strategije povećanja nabavke ključnih komponenti proizvedenih u Sjedinjenim Američkim Državama, u skladu sa nastojanjima da se ojača domaća proizvodnja poluprovodnika.



Izvršni direktor tehnološkog giganta Tim Kuk ocenio je da su komponente koje se proizvode u Koloradu od presudnog značaja za performanse i kvalitet povezivanja Eplovih uređaja, ističući da kompanija nastavlja da produbljuje saradnju sa američkim dobavljačima i ulaže u domaću proizvodnju.



BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:





Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na Tiktoku, Fejsbuku i na našoj Instagram stranici.