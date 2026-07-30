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Da li ostavljate bakšiš kad plaćate karticom? Nova praksa u kafićima i restoranima razbesnela goste

Opcija za bakšiš na POS terminalima sve je češća u restoranima i lokalima, ali mnogim gostima stvara neprijatnost. Ugostitelji tvrde da povećava zaradu.

Autor:  Dubravka Jovanović
30.07.2026.11:46
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Da li ostavljate bakšiš kad plaćate karticom? Nova praksa u kafićima i restoranima razbesnela goste
PeopleImages/shutterstock.com
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POS terminali u restoranima, kafićima, lokalima brze hrane, pa čak i nekim prodavnicama, sve češće nude mogućnost da kupac odmah prilikom plaćanja ostavi bakšiš, piše Dnevno.

Iako je ova opcija u nekim zemljama već godinama uobičajena, mnogim gostima na Balkanu izaziva nelagodu – posebno kada moraju da izaberu opciju "0" dok konobar stoji pored njih i čeka završetak plaćanja.

Upravo zbog toga na društvenim mrežama sve češće se vode rasprave o tome da li je reč o praktičnom načinu nagrađivanja usluge ili neprijatnom pritisku na kupce.

"Bakšiš nije obaveza" - ali terminal menja osećaj gostiju

Tema je izazvala veliku pažnju nakon rasprave na Reditu, gde je jedan korisnik pitao druge da li ih nervira kada im POS terminal ponudi opciju za bakšiš.

Njegova glavna zamerka bila je što se gost nalazi u situaciji da mora ručno da izabere nulu ili odbije bakšiš dok ga zaposleni posmatra.

Mnogi učesnici rasprave naveli su da im najviše smeta što se ova praksa širi i na mesta gde klasična usluga praktično ne postoji.

Zašto ljudi negoduju zbog bakšiša u samouslužnim lokalima?

Najviše kritika odnosi se na situacije kada gost sam obavlja najveći deo posla.

Korisnici navode primere lokala gde:

  • sami odlaze po piće,
  • sami naručuju na šanku,
  • sami nose hranu do stola.

U takvim situacijama mnogi se pitaju zbog čega bi ostavljali dodatni novac, posebno ako usluga nije ista kao u klasičnom restoranu gde konobar vodi računa o gostu tokom celog boravka.

Jedan od učesnika rasprave opisao je situaciju u pivnici gde gosti sami uzimaju piće, a zatim im se nudi mogućnost da ostave bakšiš. Taj primer izazvao je veliki broj reakcija ljudi koji smatraju da se američki model napojnica previše brzo širi.

U Americi normalno, u Evropi drugačije

Bakšiš ima potpuno drugačiju kulturu u različitim delovima sveta.

U Sjedinjenim Američkim Državama napojnica od oko 10 do 20 odsto često predstavlja očekivani deo ugostiteljske usluge.

U mnogim evropskim zemljama situacija je drugačija. U državama poput Nemačke i Italije bakšiš se uglavnom ostavlja kada je gost posebno zadovoljan uslugom, ali nije standardna obaveza.

Zbog toga deo gostiju smatra da se uvođenjem POS opcije za bakšiš stvara pritisak da se prihvati praksa koja nije tradicionalna za lokalnu kulturu.

Konobari tvrde da terminali povećavaju zaradu

Dok se deo gostiju oseća neprijatno, ugostitelji imaju drugačiji pogled.

Neki zaposleni navode da su im bakšiši porasli otkako postoji mogućnost plaćanja preko terminala.

Razlog je jednostavan – mnogim ljudima je neprijatno da pritisnu opciju „0“ pred konobarom, pa se odluče da ostave određeni procenat.

Pojedini konobari, međutim, smatraju da gost ne bi trebalo da bude stavljen u takvu situaciju. Jedan ugostitelj je naveo da opciju za bakšiš isključi pre nego što gostu pruži terminal jer mu je neprijatno da čeka odluku gosta.

Da li je bakšiš preko terminala budućnost?

Mišljenja su i dalje podeljena.

Jedni smatraju da je elektronski bakšiš samo savremeni način nagrađivanja dobrih radnika, dok drugi veruju da se njime stvara neprijatan pritisak na kupce.

Mnogi gosti zato biraju da bakšiš ostavljaju samo kada oni to žele i često preferiraju gotovinu, jer smatraju da tako imaju veću kontrolu nad tim kome novac odlazi.

Jedno je sigurno – opcija za bakšiš na POS terminalima postala je nova tema koja menja način na koji ljudi doživljavaju plaćanje u restoranima i lokalima.

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Novac Konobari bakšiš

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