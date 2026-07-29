Prema najnovijem izveštaju STIPS-a, promene cena evidentirane su na pijacama i u klanicama širom zemlje, uz različita kretanja po regionima.

Jeftinija tovna junad u Somboru i Šapcu

Prema izveštaju reportera STIPS-a iz Sombora, na stočnoj pijaci u ovom gradu zabeležen je pad cena obe rase tovne junadi telesne mase preko 480 kilograma.

Kod grla simentalske (SM) rase dominirala je cena od 445 dinara po kilogramu, dok je kod grla holštajn-frizijske (HF) rase dominantna cena iznosila 415 dinara po kilogramu.

Ponuda je bila nešto slabija nego prethodne sedmice.

U klanicama na području Šapca došlo je do pada otkupne cene tovne junadi SM rase telesne mase preko 480 kilograma, gde je dominirala cena od 410 dinara po kilogramu.

Pored toga, vršen je otkup teladi SM rase telesne mase do 160 kilograma, po dominantnoj ceni od 1.000 dinara po kilogramu.

U Kraljevu skuplji tovni bikovi i krave za klanje

Za razliku od pojedinih regiona gde su cene padale, na pijaci žive stoke u Kraljevu zabeležen je rast cena tovnih bikova telesne mase preko 500 kilograma.

Dominantna cena dostigla je 450 dinara po kilogramu, dok je kod krava za klanje SM rase cena porasla na 270 dinara po kilogramu.

Ipak, u klanicama na području Podrinjskog regiona otkupna cena tovnih bikova SM rase telesne mase preko 500 kilograma bila je niža nego u prethodnom periodu.

Tokom protekle sedmice dominirala je cena od 420 dinara po kilogramu, uz prosečnu ponudu i broj otkupljenih grla.

Pad cena i u Beogradu i Južno-bačkom regionu

U klanicama na području Južno-bačkog regiona tovna junad telesne mase preko 480 kilograma otkupljivana je po nižoj ceni u odnosu na prethodni period.

Dominantna cena iznosila je 450 dinara po kilogramu.

Nastavljen je i pad otkupne cene tovnih bikova SM rase telesne mase preko 500 kilograma u klanicama na području Beograda.

U protekloj sedmici dominirala je cena od 420 dinara po kilogramu, dok je ponuda bila prosečna, a obim otkupa slabiji nego ranije.

Klaničari sa područja Jablaničkog regiona otkupljivali su tovne bikove telesne mase preko 500 kilograma po dominantnoj ceni od 440 dinara po kilogramu, dok je cena krava za klanje iznosila 240 dinara po kilogramu.

Na stočnoj pijaci u Leskovcu tokom prethodne sedmice nije bilo ponude teladi, tovne junadi i ostalih kategorija goveda.

Prasad i tovne svinje skuplje, pijace zatvarane zbog svinjske kuge

Za razliku od junadi, kod svinja je zabeležen rast cena pojedinih kategorija.

Zbog pojave afričke kuge svinja, po rešenju Veterinarske inspekcije zabranjen je rad stočnih pijaca na područjima gde je bolest registrovana, kako bi se sprečilo dalje širenje zaraze.

Sombor: Skuplja prasad i tovne svinje

Reporteri STIPS-a iz Sombora zabeležili su rast cena prasadi telesne mase od 16 do 25 kilograma, gde je dominantna cena dostigla 275 dinara po kilogramu.

Skuplje su bile i tovne svinje telesne mase od 80 do 120 kilograma, sa dominantnom cenom od 215 dinara po kilogramu, dok su tovne svinje preko 120 kilograma dostigle 205 dinara po kilogramu.

Krmače za klanje prodavane su po ceni od 150 dinara po kilogramu.

U klanicama na području Šapca otkupne cene prasadi i tovnih svinja bile su više nego ranije.

Dominantna otkupna cena prasadi iznosila je 300 dinara po kilogramu, dok je kod tovnih svinja bila 190 dinara po kilogramu.

Rast cena tovnih svinja u Beogradu i Kraljevu

Klaničari sa područja Beograda tokom protekle sedmice po višim cenama nego ranije otkupljivali su tovne svinje telesne mase od 80 do 120 kilograma.

Dominantna cena iznosila je 220 dinara po kilogramu.

Na pijaci žive stoke u Kraljevu zabeležen je rast cene prasadi telesne mase od 16 do 25 kilograma, koja je dostigla 270 dinara po kilogramu.

Ova kategorija svinja bila je skuplja i u klanicama na području Raškog regiona, gde je dominirala cena od 300 dinara po kilogramu.

U klanicama Južno-banatskog regiona zabeležen je rast otkupne cene tovnih svinja telesne mase od 80 do 120 kilograma, gde je dominantna cena bila 170 dinara po kilogramu.

Ponuda i obim otkupa bili su prosečni.

Različita kretanja cena u regionima

U klanicama Južno-bačkog regiona cena prasadi telesne mase od 16 do 25 kilograma bila je niža u odnosu na prethodni period, uz dominantnu cenu od 275 dinara po kilogramu.

Istovremeno, više su bile otkupne cene tovnih svinja.

Kod grla mase od 80 do 120 kilograma dominirala je cena od 210 dinara po kilogramu, dok je kod svinja preko 120 kilograma cena iznosila 195 dinara po kilogramu.

Pad otkupnih cena prasadi telesne mase od 16 do 25 kilograma i tovnih svinja od 80 do 120 kilograma zabeležen je u klanicama Podrinjskog regiona.

Dominantna cena prasadi bila je 330 dinara po kilogramu, dok su tovne svinje otkupljivane po 160 dinara po kilogramu.

Skuplja jagnjad i jarad u Kraljevu

Na pijaci žive stoke u Kraljevu zabeležen je rast prodajnih cena jagnjadi i jaradi.

Kod obe kategorije dominirala je cena od 370 dinara po kilogramu.

Pored toga, prodavane su ovce po dominantnoj ceni od 200 dinara po kilogramu, dok je cena ovnova za priplod iznosila 33.700 dinara po grlu.

Klaničari sa područja Raške otkupljivali su jagnjad po dominantnoj ceni od 350 dinara po kilogramu, dok je cena ovaca ostala na 200 dinara po kilogramu, kao i prethodne sedmice.

U klanicama Podrinjskog regiona došlo je do pada otkupne cene jagnjadi, gde je dominirala cena od 320 dinara po kilogramu.

Ponuda je bila dobra, dok je otkup bio nešto slabiji.

Nastavljen je i trend pada otkupne cene jagnjadi u klanicama Mačvanskog regiona, gde je tokom protekle sedmice dominirala cena od 350 dinara po kilogramu.

Prema izveštaju STIPS-a iz Čačka, na pijaci žive stoke u ovom gradu prodavana su jagnjad po dominantnoj ceni od 400 dinara po kilogramu, dok je kod ovaca dominirala cena od 200 dinara po kilogramu.

U klanicama na području Čačka i okolnih mesta nije bilo otkupa jagnjadi, jaradi i ostalih kategorija ovaca i koza.

Na ostalim prodajnim i otkupnim mestima nije bilo značajnijih promena ni u pogledu ponude i prodaje, niti kada je reč o cenama.

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