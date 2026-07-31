Za razliku od ranijih vremena, kada se ovaj posao uglavnom obavljao ručno, danas savremena tehnologija omogućava profesionalno čišćenje u specijalizovanim servisima tokom cele godine, bez obzira na vremenske uslove.



Održavanje i čišćenje tepiha nije važno samo zbog izgleda prostora, već i iz higijenskih razloga. Vremenom se u vlaknima tepiha mogu zadržati prašina, grinje, polen i drugi alergeni, koji mogu uticati na kvalitet vazduha u domu i izazvati probleme kod osetljivih osoba.



Specijalizovani servisi za pranje nude uslugu preuzimanja i dostave na kućnu adresu. Tepisi se odnose u servis, gde prolaze kroz proces čišćenja, nakon čega se vraćaju vlasnicima. Dok pojedini servisi ovu uslugu prevoza ne naplaćuju, drugi je tarifiraju oko 400 dinara.



Proces pranja obuhvata mašinsko usisavanje, trešenje tepiha, tretiranje fleka odgovarajućim sredstvima i završno čišćenje. Na taj način uklanjaju se neprijatni mirisi, tragovi hrane, fleke od prosutih tečnosti, kao i tvrdokorne nečistoće koje je teško ukloniti u kućnim uslovima.



Cena pranja najčešće se obračunava po kvadratnom metru i zavisi od vrste tretmana i cenovnika servisa. Pojedini servisi nude pranje po ceni od 320 dinara po kvadratnom metru, dok se kod drugih cena kreće od 450 do 600 dinara. Dubinsko pranje iznosi oko 450 dinara po kvadratnom metru, dok se za antialergijsko pranje i čišćenje persijskih tepiha cena kreće oko 550 dinara po kvadratnom metru.



Osim čišćenja tepiha servisi nude i čišćenje dušeka i tapaciranog nameštaja. Cena pranja singl dušeka iznosi oko 1.600 dinara, dok se za čišćenje bračnog dušeka plaća od 2.800 do 3.000 dinara, u zavisnosti od veličine i stepena zaprljanosti.



U ponudi su i usluge pranja nameštaja. Čišćenje fotelje košta oko 1.000 dinara, dok se cena održavanja dvoseda i troseda kreće od 2.000 do 3.000 dinara. Za pranje stolica potrebno je izdvojiti od 300 do 600 dinara.



Redovno profesionalno čišćenje tepiha i nameštaja doprinosi ne samo urednijem izgledu doma, već i stvaranju zdravijeg životnog prostora, posebno za osobe osetljive na prašinu i alergene.



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